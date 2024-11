Drone dAS10 consome 1.000 vezes menos energia que um helicóptero convencional

A startup Celeste Ecoflyers desenvolveu um sistema aéreo não tripulado ultraeficiente, capaz de transportar até 20 kg, com uma autonomia de voo de 700 km ou 24 horas de funcionamento contínuo. Vem vindos à realidade dos drones do dia a dia!

Ecoflyers dAS10: Inovação no transporte aéreo sustentável

O drone dAS10, da empresa Celeste Ecoflyers, é um sistema aéreo não tripulado (UAS) concebido para missões de transporte e observação com baixo impacto ambiental.

Com a capacidade de transportar até 20 kg num raio de 700 km ou de manter operações contínuas durante 24 horas, este drone híbrido redefine os padrões de eficiência energética e de sustentabilidade no domínio aéreo.

Caraterísticas excecionais

O dAS10 pode funcionar durante longos períodos de tempo graças ao seu baixo consumo de energia, o que o torna ideal para o transporte silencioso e sustentável de carga, inspeção de infraestruturas ou vigilância terrestre. Isto promete uma autonomia excecional.

Além disso, outro fator que se destaca é a versatilidade em situações de emergência. Em cenários de catástrofes naturais, como inundações ou incêndios florestais, este drone oferece uma visão aérea crítica para coordenar as operações de salvamento. Além disso, consome até 1.000 vezes menos energia do que um helicóptero, o que o torna uma opção eficiente e amiga do ambiente.

Este equipamento pode ser perfeito para a prevenção de mega incêndios. Isto porque a sua capacidade de efetuar patrulhas contínuas permite-lhe detetar incêndios nas suas fases iniciais, evitando grandes catástrofes graças ao seu baixo custo operacional e elevada resistência.

No que toca à segurança, as críticas são muito positivas. Segundo a empresa, este drone está equipado com sistemas redundantes de última geração, o dAS10 garante uma elevada fiabilidade mesmo em condições adversas ou em caso de falha do motor. Em caso de perda total de controlo, a sua conceção garante que o impacto não representa qualquer perigo para o público.

Design híbrido revolucionário

O Celeste dAS10 combina o melhor das tecnologias de asa fixa e de dirigível, oferecendo um manuseamento flexível e capacidades adaptáveis à missão:

Inspeção de infraestruturas terrestres : Adequado para inspeções a baixa altitude de linhas elétricas, condutas e caminhos de ferro, onde a precisão é essencial;

: Adequado para inspeções a baixa altitude de linhas elétricas, condutas e caminhos de ferro, onde a precisão é essencial; Transporte de encomendas a longa distância : Ideal para rotas sustentáveis e de baixo custo;

: Ideal para rotas sustentáveis e de baixo custo; Vigilância discreta : O funcionamento silencioso permite que áreas sensíveis sejam monitorizadas sem serem detetadas;

: O funcionamento silencioso permite que áreas sensíveis sejam monitorizadas sem serem detetadas; Relés de comunicação: Úteis em áreas remotas onde a conetividade é limitada.

Inovação em sustentabilidade

O design do dAS10 incorpora painéis solares na sua superfície superior, permitindo uma autonomia de voo potencialmente ilimitada.

A sua combinação de energia solar e sistemas de propulsão híbridos posiciona-o como uma referência na aviação sustentável.

Em comparação com os drones multicópteros : duração de voo, alcance, capacidade de carga útil e menor impacto ambiental excecionais;

: duração de voo, alcance, capacidade de carga útil e menor impacto ambiental excecionais; Em comparação com os drones de asa fixa : Oferece uma maior manobrabilidade a baixas velocidades, otimizando as missões de inspeção com um consumo de energia reduzido e um funcionamento mais silencioso;

: Oferece uma maior manobrabilidade a baixas velocidades, otimizando as missões de inspeção com um consumo de energia reduzido e um funcionamento mais silencioso; Em relação aos dirigíveis tradicionais: Maior manobrabilidade e segurança, suportando ventos mais fortes e oferecendo maior adaptabilidade.

Principais especificações técnicas:

Envergadura : 8,1 m;

: 8,1 m; Comprimento : 8,24 m;

: 8,24 m; Autonomia de voo standard : Até 6 horas com bateria, prolongada pela tecnologia solar;

: Até 6 horas com bateria, prolongada pela tecnologia solar; Velocidade otimizada: Ideal para inspeções precisas e transporte discreto.

Aplicações práticas

O Celeste dAS10 é uma ferramenta versátil com um impacto direto em sectores-chave como a vigilância de infraestruturas críticas, a monitorização ambiental, o transporte automatizado de carga e as telecomunicações em zonas de difícil acesso.

A sua tecnologia pode ser adaptada às empresas que procuram reduzir a sua pegada de carbono, otimizando simultaneamente as suas operações.

Segundo referem os responsáveis da empresa, na Celeste Ecoflyers, a inovação e a sustentabilidade são prioridades.

O protótipo do dAS10 está em desenvolvimento e, em breve, serão partilhados mais pormenores sobre este projeto revolucionário. Este drone representa um passo crucial para um transporte aéreo mais limpo, seguro e eficiente.