Dongfeng MAGE e VIGO chegam a Portugal para agitar o mercado dos SUV

O mercado dos automóveis eletrificados em Portugal acaba de receber dois novos concorrentes que prometem dar que falar. A Dongfeng apresentou na região de Lisboa uma ofensiva dupla pensada para atacar em duas frentes distintas. O evento serviu de palco para revelar em simultâneo uma solução híbrida plug-in e uma proposta totalmente a baterias, consolidando a presença da marca no nosso país.

A estratégia assenta numa resposta direta às necessidades de diferentes perfis de utilização diária e familiar. Em vez de apostar num único caminho, a fabricante chinesa traz em simultâneo novidades para quem quer dar os primeiros passos na eletrificação sem prescindir de longas viagens e para quem procura cortar em definitivo as emissões. Ambas as propostas chegam logo com níveis de equipamento bastante compostos e preços focados em frotas e particulares.

Dongfeng MAGE: o híbrido plug-in com mais de 1.100 km de autonomia

O novo Dongfeng MAGE marca a estreia da tecnologia híbrida plug-in Mach PHREV 3 Power em território nacional. Debaixo do capô combina um motor 1.5 Turbo a gasolina com uma transmissão dedicada 4DHT e uma bateria LFP de 17 kWh.

Este conjunto debita 279 cv de potência combinada e uns expressivos 580 Nm de binário, garantindo até 86 km em modo puramente elétrico no ciclo combinado WLTP e 136 km em ambiente urbano. Em viagens longas, a autonomia total supera os 1.100 km, com consumos médios anunciados de apenas 2,2 litros aos 100 km.

No habitáculo, as dimensões familiares de 4,69 metros de comprimento e a distância entre eixos de 2.775 mm traduzem-se em bastante conforto a bordo e numa bagageira com 525 litros de capacidade.

A vertente digital destaca-se pelo ecrã central tátil de 14,6 polegadas alimentado pelo processador Qualcomm 8155, compatível com Apple CarPlay, Android Auto e atualizações remotas OTA.

Na versão Premium não faltam teto panorâmico, jantes de 19 polegadas, estofos em pele sintética e câmaras 360 graus, somando-se um carregamento rápido DC que recupera dos 30 aos 80% da carga em 31 minutos.

Dongfeng VIGO: a alternativa 100% elétrica pensada para a cidade e viagens

Por sua vez, o Dongfeng VIGO assume o papel de modelo 100% elétrico desta dupla estreia e foca-se na eficiência compacta. Com 4,31 metros de comprimento e uma distância entre eixos de 2.715 mm, aproveita muito bem o espaço interior para acomodar cinco ocupantes.

O compartimento de carga principal disponibiliza 500 litros de volume, aos quais se somam mais 72 litros num alçapão inferior muito prático para guardar cabos ou outros objetos.

O motor elétrico dianteiro debita 120 kW, o equivalente a 163 cv, associado a um binário instantâneo de 230 Nm. A energia vem de uma bateria LFP de 51,87 kWh, capaz de assegurar até 340 km de autonomia combinada WLTP ou chegar aos 521 km se a condução for feita apenas em circuito citadino.

Um dos grandes trunfos está no carregamento rápido DC de até 167 kW, que precisa de meros 18 minutos para passar dos 30 aos 80%.

O pacote One Edition inclui teto panorâmico, jantes de 18 polegadas, carregador sem fios para smartphone, câmaras periféricas e suporte à tecnologia Vehicle-to-Load para alimentar aparelhos externos.

Preços de lançamento e garantias alargadas no mercado nacional

Para a fase de entrada em Portugal, a marca fixou valores competitivos que arrancam nos 28.490 euros mais IVA para o híbrido Dongfeng MAGE e nos 26.990 euros mais IVA, já com despesas incluídas em formato chave na mão, para o elétrico Dongfeng VIGO. Para reforçar a confiança de particulares e empresas, ambos os modelos oferecem uma garantia geral de fábrica de 7 anos ou 300.000 quilómetros e uma cobertura específica de 10 anos sem limite de quilometragem para a bateria de tração.