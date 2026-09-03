Documento confidencial revela reestruturação “sem precedentes” na Volkswagen
A Volkswagen está a preparar uma reestruturação histórica que pode levar ao encerramento de quatro fábricas alemãs e a cortes que ameaçam dezenas de milhares de postos de trabalho. O conselho de supervisão da marca vota o plano em breve, mas a decisão está longe de ser consensual.
Um documento confidencial de 147 páginas, alegadamente obtido pela publicação alemã WirtschaftsWoche, revela os planos do conselho de supervisão da Volkswagen para uma reestruturação classificada como "radical", "dolorosa" e "sem precedentes na história económica" do grupo.
O objetivo é proteger a notação de crédito da marca e reduzir os custos de financiamento, numa altura em que a concorrência chinesa aperta o cerco ao mercado europeu.
Segundo o documento, intitulado "Relatório sobre a Resolução de Conceito do Conselho de Supervisão", com data prevista para uma votação no dia 4 de setembro, segundo a Reuters, o encerramento das unidades fabris começaria em 2031 e prolongar-se-ia até 2034.
As quatro fábricas em risco
As primeiras fábricas a fechar seriam Emden e Zwickau, ambas já em 2031. A fábrica de Emden, aberta em 1964, emprega mais de 7700 pessoas e produz os modelos ID.4, ID.7 e ID.7 Tourer.
Já Zwickau, com cerca de 8000 trabalhadores, é responsável pelo Audi Q4 e-tron, Cupra Born e pelos Volkswagen ID.3, ID.4 e ID.5, além de carroçarias para o Bentley Bentayga e o Lamborghini Urus.
Segue-se Hanôver, que encerraria em 2032. A unidade, dedicada à produção de comerciais como a ID. Buzz, veria a produção da sua futura carrinha elétrica transferida para Poznań, na Polónia.
Por fim, a fábrica da Audi em Neckarsulm fecharia em 2034. Com cerca de 15.500 colaboradores, é descrita como um dos maiores empregadores da região de Heilbronn-Franken e produz atualmente os modelos A5, A6, A8 e e-tron GT. A produção do sucessor do A8 seria transferida para Leipzig.
Um aviso que já vinha de trás
Este cenário não inesperado. No início do ano, o diretor-executivo do grupo Volkswagen, Oliver Blume, já tinha alertado, num memorando interno, que a empresa "não consegue confirmar casos de utilização competitivos para as fábricas de Emden, Hanôver, Zwickau e Neckarsulm" ao longo da década de 2030.
Essas declarações motivaram protestos junto à fábrica de Neckarsulm, ainda durante o verão.
Apesar da contestação, a liderança parece decidida a avançar. Os custos gerais do grupo na Alemanha estão, segundo Blume, mais de 30% acima dos praticados por empresas comparáveis, um argumento central para justificar a urgência das medidas.
Para já, nada está fechado na Volkswagen
Importa sublinhar que nada está definitivamente decidido. Afinal, o diretor-executivo tem repetido publicamente que nenhum encerramento de fábrica foi ainda confirmado e que uma "solução inteligente" será sempre preferível ao fecho pura e simples de uma unidade.
Uma versão anterior deste plano de reestruturação terá inclusivamente falhado a aprovação do conselho de supervisão, em julho.
Assim sendo, a votação pode voltar a ficar bloqueada, pois os representantes dos trabalhadores e o estado da Baixa Saxónia controlam, em conjunto, 12 dos 20 lugares do conselho, um número suficiente para travar o plano, tal como já terá acontecido anteriormente.
Além das fábricas, os documentos apontam ainda para a possível venda de participações em ativos como a Ducati, a Traton e a QuantumScape, numa tentativa de reforçar capital e atingir uma margem de lucro de 9%.
O grupo prevê vender cerca de 8,5 milhões de veículos em 2026, uma quebra face aos 8,98 milhões de 2025.
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Deixem lá os políticos da UE vão colocar essas fábricas/empregados a fazer bombas, é isto o que nos calha…
Toda a UE andou a dormir e a cair nestas jogadas de bastidores da América e China, agora deixamos de ter acesso a electricidade barata russa, deixamos de inovar e estamos a deixar de ter empresas a construir.
Continuem estão no bom caminho…
A russia não é para aqui chamada. Os russos são uns carniceiros que merecem respeito zero e não há contorno possível.
A Rússia foi chamada no momento que queriam colocar bases da NATO na Ucrânia com mísseis nucleares.
E os tolos da Ucrânia e UE caíram que nem patos na armadilha da USA para enfraquecer a UE e a Rússia de uma vez só pois a UE estava pujante e com petróleo e gaz super barato e ainda aí ficar mais baratos com o north stream 2, a competitividade da EU estava no topo, agora olhem para o caos da nossa economia…
Deixa estar que o pessoal acha que a Rússia foi para a Ucrânia porque tem pouco território e precisa de mais…
Camarada Filipe muito bem dito, o que vem da Rússia é que é bom. Lá nos encontraremos na Atalaia.
Continuem a comprar carros chineses que vao ter um lindo enterro.
O problema não é os europeus comprarem carros chineses, são os chineses que não compram menos carros europeus.
Então conseguiram o pior dos dois! Deixaram de vender aos europeus e aos chineses.
1 tiro, 2 pés furados xD Go Moralistas!
Continuem a comprar carros japoneses, coreanos e americanos.
Vocês deveriam deixar de colocar a culpa uns nos outros enquanto povo. “Continuem a comprar carros chineses”… Epá, mas alguém compra ou consome apenas tecnologia europeia?
As pessoas olham para o seu bolso e tomam a decisão que faz mais sentido para a sua realidade. Andamos há anos a alimentar uma Europa cada vez mais pesada, burocrática e sentada em cima de nós.
Até a Tesla, que é americana, consegue vender carros a preços mais competitivos do que muitas marcas europeias. Tem programas de financiamento para carros novos com taxas de juro muito reduzidas e, por vezes, até a 0%. Mesmo nos usados, encontramos taxas na ordem dos 6%, enquanto por cá facilmente se encontram financiamentos a 10% ou 12%. É assim tão difícil perceber que as pessoas procuram a melhor relação custo-benefício?
Talvez se a Ursula von der Leyen e as instituições europeias tivessem apostado mais numa estratégia interna para aproveitarmos aquilo em que cada país é realmente competitivo e fortalecermos o nosso próprio núcleo económico, não estivéssemos nesta situação.
Temos uma Europa Central com uma enorme capacidade industrial, nomeadamente na indústria automóvel e na engenharia. Os países nórdicos têm condições para continuar a desenvolver tecnologia e inovação. Países como Portugal, Espanha e Itália têm enorme potencial no turismo, agricultura, pescas e noutras áreas estratégicas. Portugal tem ainda recursos naturais e potencial energético que poderiam ser muito mais explorados.
Houve uma verdadeira estratégia europeia para garantir autonomia e capacidade produtiva? Na minha opinião, não. A postura durante demasiado tempo foi deslocalizar produção, deixar de produzir internamente e comprar cada vez mais ao exterior.
O problema é que, no dia em que essas cadeias de fornecimento forem interrompidas por conflitos, guerras comerciais ou outras crises, percebemos rapidamente a fragilidade do sistema. E aí o castelo de cartas começa a cair.
O que importa comprares a uma boa relação custo benefício quando tens o PCC a fazer dumping orquestrado para controlar o mercado mundial e enfraquecer outras economias.
Isto é tudo um plano e em cima desse plano as consequências da morte de uma das maiores áreas económicas da Europa e das que gera mais empregabilidade e com salários justos, as consequências são brutais, a Alemanha é dos países que mais contribui para a UE com fundos, é onde países como Portugal vão buscar algum do sustento para evoluir, se a Alemanha é obrigada a cortar a torneira pagamos todos, em inflação em custo de vida em empregos, tudo.
Neste relatório estão os custos de produzir um carro na Alemanha e na China, está também o valor hora por trabalhador e o número de horas que cada um trabalha e o número de dias por ano que se ausentam. Vai ler e entendam de uma vez por todas que é impossível competir em preços, a única solução é taxar, proteger a nossa economia
O pessoal não percebe que se o seu vizinho tiver mal a tua probabilidade de estar mal e muito maior.
Mas ficam contente com a desgraça dos outros.
Há pessoal que anda todo contente com o declínio das marcas Europeias, na ideia desta gente os principais empregadores vão falir e vai tudo continuar igual, só que não, só espero é que compreendam a tempo, caso contrário vão ter um choque de realidade brutal.
Mas eu não estou a dizer que a China não pratica dumping ou que não existe uma estratégia económica chinesa para ganhar quota de mercado. Isso é outra discussão e, nesse ponto, até podemos concordar.
O que estou a questionar é a solução. Se a única forma de tornar um produto europeu competitivo é taxar o produto estrangeiro até este ficar artificialmente mais caro, não resolveste o problema da indústria europeia. Apenas obrigaste o consumidor europeu a pagar mais.
Dizes que é impossível competir porque produzir na Alemanha é muito mais caro. Precisamente. Então talvez devêssemos começar por perguntar porque é que é tão caro produzir na Europa e o que podemos fazer para voltar a ser competitivos.
E não estou obviamente a defender salários chineses nem piores condições laborais. Estou a falar de energia, impostos, burocracia, custos de contexto, legislação, capacidade produtiva, inovação e eficiência. A Europa tem de perceber onde consegue competir e criar condições para isso.
Aliás, o exemplo da Alemanha reforça aquilo que eu disse. Se Portugal depende de uma Alemanha forte para receber fundos e continuar a desenvolver-se, então temos um problema estrutural europeu ainda maior. Depois de décadas de integração europeia, continuamos com uma economia excessivamente dependente de meia dúzia de países e de determinados setores.
Taxar pode fazer sentido como medida de defesa contra dumping. O que não pode ser é a estratégia económica para o futuro da Europa.
Porque seguindo essa lógica, sempre que outro país conseguir produzir baterias, carros, painéis solares, semicondutores ou qualquer outra tecnologia mais barata do que nós, colocamos uma taxa para o europeu continuar a pagar mais caro.
Isso não é tornar a Europa competitiva. É protegê-la da concorrência enquanto os problemas que nos fizeram perder competitividade continuam exatamente no mesmo sítio.
Proteção temporária para permitir à indústria adaptar-se? Consigo compreender. Protecionismo como solução permanente para uma indústria incapaz de competir? Aí estamos apenas a adiar o inevitável e a mandar a fatura para o consumidor europeu.