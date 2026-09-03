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Documento confidencial revela reestruturação “sem precedentes” na Volkswagen

· Motores/Energia 14 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Filipe says:
    3 de Setembro de 2026 às 07:23

    Deixem lá os políticos da UE vão colocar essas fábricas/empregados a fazer bombas, é isto o que nos calha…

    Toda a UE andou a dormir e a cair nestas jogadas de bastidores da América e China, agora deixamos de ter acesso a electricidade barata russa, deixamos de inovar e estamos a deixar de ter empresas a construir.

    Continuem estão no bom caminho…

    Responder
    • Eu says:
      3 de Setembro de 2026 às 08:27

      A russia não é para aqui chamada. Os russos são uns carniceiros que merecem respeito zero e não há contorno possível.

      Responder
      • Filipe says:
        3 de Setembro de 2026 às 09:29

        A Rússia foi chamada no momento que queriam colocar bases da NATO na Ucrânia com mísseis nucleares.

        E os tolos da Ucrânia e UE caíram que nem patos na armadilha da USA para enfraquecer a UE e a Rússia de uma vez só pois a UE estava pujante e com petróleo e gaz super barato e ainda aí ficar mais baratos com o north stream 2, a competitividade da EU estava no topo, agora olhem para o caos da nossa economia…

        Responder
    • Pardal says:
      3 de Setembro de 2026 às 08:42

      Camarada Filipe muito bem dito, o que vem da Rússia é que é bom. Lá nos encontraremos na Atalaia.

      Responder
  2. TrincaBolotas says:
    3 de Setembro de 2026 às 09:11

    Continuem a comprar carros chineses que vao ter um lindo enterro.

    Responder
  3. Peter says:
    3 de Setembro de 2026 às 09:44

    Vocês deveriam deixar de colocar a culpa uns nos outros enquanto povo. “Continuem a comprar carros chineses”… Epá, mas alguém compra ou consome apenas tecnologia europeia?

    As pessoas olham para o seu bolso e tomam a decisão que faz mais sentido para a sua realidade. Andamos há anos a alimentar uma Europa cada vez mais pesada, burocrática e sentada em cima de nós.

    Até a Tesla, que é americana, consegue vender carros a preços mais competitivos do que muitas marcas europeias. Tem programas de financiamento para carros novos com taxas de juro muito reduzidas e, por vezes, até a 0%. Mesmo nos usados, encontramos taxas na ordem dos 6%, enquanto por cá facilmente se encontram financiamentos a 10% ou 12%. É assim tão difícil perceber que as pessoas procuram a melhor relação custo-benefício?

    Talvez se a Ursula von der Leyen e as instituições europeias tivessem apostado mais numa estratégia interna para aproveitarmos aquilo em que cada país é realmente competitivo e fortalecermos o nosso próprio núcleo económico, não estivéssemos nesta situação.

    Temos uma Europa Central com uma enorme capacidade industrial, nomeadamente na indústria automóvel e na engenharia. Os países nórdicos têm condições para continuar a desenvolver tecnologia e inovação. Países como Portugal, Espanha e Itália têm enorme potencial no turismo, agricultura, pescas e noutras áreas estratégicas. Portugal tem ainda recursos naturais e potencial energético que poderiam ser muito mais explorados.

    Houve uma verdadeira estratégia europeia para garantir autonomia e capacidade produtiva? Na minha opinião, não. A postura durante demasiado tempo foi deslocalizar produção, deixar de produzir internamente e comprar cada vez mais ao exterior.

    O problema é que, no dia em que essas cadeias de fornecimento forem interrompidas por conflitos, guerras comerciais ou outras crises, percebemos rapidamente a fragilidade do sistema. E aí o castelo de cartas começa a cair.

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      3 de Setembro de 2026 às 10:16

      O que importa comprares a uma boa relação custo benefício quando tens o PCC a fazer dumping orquestrado para controlar o mercado mundial e enfraquecer outras economias.
      Isto é tudo um plano e em cima desse plano as consequências da morte de uma das maiores áreas económicas da Europa e das que gera mais empregabilidade e com salários justos, as consequências são brutais, a Alemanha é dos países que mais contribui para a UE com fundos, é onde países como Portugal vão buscar algum do sustento para evoluir, se a Alemanha é obrigada a cortar a torneira pagamos todos, em inflação em custo de vida em empregos, tudo.
      Neste relatório estão os custos de produzir um carro na Alemanha e na China, está também o valor hora por trabalhador e o número de horas que cada um trabalha e o número de dias por ano que se ausentam. Vai ler e entendam de uma vez por todas que é impossível competir em preços, a única solução é taxar, proteger a nossa economia

      Responder
      • Morty says:
        3 de Setembro de 2026 às 10:56

        O pessoal não percebe que se o seu vizinho tiver mal a tua probabilidade de estar mal e muito maior.

        Mas ficam contente com a desgraça dos outros.

        Responder
      • B@rão Vermelho says:
        3 de Setembro de 2026 às 11:07

        Há pessoal que anda todo contente com o declínio das marcas Europeias, na ideia desta gente os principais empregadores vão falir e vai tudo continuar igual, só que não, só espero é que compreendam a tempo, caso contrário vão ter um choque de realidade brutal.

        Responder
  4. Peter says:
    3 de Setembro de 2026 às 11:00

    Mas eu não estou a dizer que a China não pratica dumping ou que não existe uma estratégia económica chinesa para ganhar quota de mercado. Isso é outra discussão e, nesse ponto, até podemos concordar.

    O que estou a questionar é a solução. Se a única forma de tornar um produto europeu competitivo é taxar o produto estrangeiro até este ficar artificialmente mais caro, não resolveste o problema da indústria europeia. Apenas obrigaste o consumidor europeu a pagar mais.

    Dizes que é impossível competir porque produzir na Alemanha é muito mais caro. Precisamente. Então talvez devêssemos começar por perguntar porque é que é tão caro produzir na Europa e o que podemos fazer para voltar a ser competitivos.

    E não estou obviamente a defender salários chineses nem piores condições laborais. Estou a falar de energia, impostos, burocracia, custos de contexto, legislação, capacidade produtiva, inovação e eficiência. A Europa tem de perceber onde consegue competir e criar condições para isso.

    Aliás, o exemplo da Alemanha reforça aquilo que eu disse. Se Portugal depende de uma Alemanha forte para receber fundos e continuar a desenvolver-se, então temos um problema estrutural europeu ainda maior. Depois de décadas de integração europeia, continuamos com uma economia excessivamente dependente de meia dúzia de países e de determinados setores.

    Taxar pode fazer sentido como medida de defesa contra dumping. O que não pode ser é a estratégia económica para o futuro da Europa.

    Porque seguindo essa lógica, sempre que outro país conseguir produzir baterias, carros, painéis solares, semicondutores ou qualquer outra tecnologia mais barata do que nós, colocamos uma taxa para o europeu continuar a pagar mais caro.

    Isso não é tornar a Europa competitiva. É protegê-la da concorrência enquanto os problemas que nos fizeram perder competitividade continuam exatamente no mesmo sítio.

    Proteção temporária para permitir à indústria adaptar-se? Consigo compreender. Protecionismo como solução permanente para uma indústria incapaz de competir? Aí estamos apenas a adiar o inevitável e a mandar a fatura para o consumidor europeu.

    Responder

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