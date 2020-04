Não deve ser uma inovação da década, mas deverá ter muitos proprietários de carros elétricos interessados. Este dispositivo, um carregador portátil, foi desenvolvido por uma start-up com um tamanho de um jerrican. Assim, para casos de emergência, quando um elétrico fica sem energia, este pode ser o socorro. Com algum tempo de carga, poderá carregar a bateria para várias dezenas de quilómetros.

A empresa americana SparkCharge concebeu um carregador que se baseia em baterias portáteis empilhadas em formato dispositivo modular.

Carregador elétrico para o carro elétrico

Chama-se SparkCharge e destaca-se da concorrência, porque se baseia apenas em baterias e, apesar disso, é relativamente portátil. Pesa cerca de nove quilos, enquanto cada módulo de bateria pesa 22 quilos, o que significa que vamos precisar de um veículo para o transportar, especialmente, porque a ideia não é transportar apenas uma bateria.

Bateria de módulos que podem ser uma opção para carregador

Graças à sua conceção modular, o carregador é capaz de suportar até cinco módulos de bateria. Como tal, não estamos perante algo que se transporta na bagageira “só por precaução”.

Na verdade, este conjunto destina-se à assistência na estrada, como solução temporária. Assim, da mesma forma que podemos telefonar se ficarmos sem combustível, podemos também pedir a alguém que nos venha recarregar a bateria do carro elétrico com este carregador.

Há mercado para este carregador elétrico além dos carros elétricos

A SparkCharge diz que está a trabalhar com empresas e entidades que alugam e partilham os carros elétricos. Este dispositivo irá permitir recarregar um carro sem ter de instalar um carregador. Portanto, além de teres um carregador portátil, podes não necessitar de um fixo, com esta solução.

Cada módulo de bateria é de 3,5 kWh, o que se pode traduzir em cerca de 22 quilómetros de autonomia, dependendo do carro. A carga é rápida, podendo recarregar cerca de 128 quilómetros de autonomia numa hora.

As baterias podem ser recarregadas em três ou quatro horas, dependendo se for usada uma tomada de 220v ou 120v, e são certificadas para durar cerca de 1 000 ciclos. Já no caso do carregador, este pode durar cerca de 10 000 ciclos.

Portanto, aqui a ideia é traçar um paralelo ao cenário atual, haver um equivalente à lata de gasolina ou gasóleo como SOS. Com este dispositivo, o SOS vai em forma de bateria com energia portátil para “alimentar” as baterias dos elétricos que ficaram drenadas no meio da estrada ou num lugar que não seja possível recarregar.

