Depois dos Países Baixos, outro país da Europa rendeu-se ao FSD da Tesla

Em abril, a condução totalmente autónoma (FSD, na sigla em inglês) foi oficialmente autorizada nos Países Baixos. Agora, a Lituânia também deu luz verde à tecnologia de condução autónoma da Tesla. A fabricante automóvel anunciou a novidade na sua conta no Twitter. Quanto ao resto da Europa, ainda não existem informações concretas.

Lituânia diz sim ao carro autónomo da Tesla

Depois dos Países Baixos, também a Lituânia aprovou o FSD (Full Self-Driving) no seu território. Isto torna-a o segundo país da Europa a aprovar a tecnologia de condução autónoma da Tesla. O anúncio foi feito na conta Tesla X, dedicada aos mercados europeu, africano e do Médio Oriente. Como se pode ver, o FSD já está a circular pelas ruas da cidade, mesmo à chuva.

Na publicação onde tudo foi revelado, pode ler-se que "o FSD já está disponível nos Teslas na Lituânia! Tornando as estradas europeias mais seguras, uma a uma". Para relembrar, o sistema Full Self-Driving (FSD) da Tesla exige atenção constante do condutor. Não se trata de condução 100% autônoma e a pessoa ao volante deve estar pronta para assumir o controle a qualquer momento.

Além disso, a Tesla decidiu descontinuar o Autopilot padrão nos Países Baixos. O Active Lane Centering deixou de estar incluído no seu pacote base e agora faz parte da assinatura do FSD, que custa 99 euros por mês. Na Europa, os debates em torno do carro autónomo da Tesla estão acesos. Enquanto alguns organismos reguladores europeus se mostram entusiasmados com a tecnologia, outros têm sérias preocupações.

E quanto ao resto da Europa, como estamos?

Isto é particularmente verdade nos países escandinavos, onde alguns reguladores questionam como é que o FSD irá lidar com as condições de inverno e a travessia de alces nas estradas. A Tesla está a conduzir uma significativa campanha de lobby a nível europeu, mas as discussões estão paralisadas. Elon Musk é, portanto, forçado a encontrar soluções alternativas enquanto aguarda avanços.

Na Alemanha, o FSD da Tesla já percorreu 150.000 km, mesmo que o país proíba o carro autónomo da empresa. No resto da Europa, os preços dos Superchargers estão a disparar, mas o FSD ainda está longe de ser uma realidade. No entanto, a tecnologia de condução autónoma da Tesla foi testada em condições reais em Paris, no passado mês de dezembro.

De qualquer modo, a aprovação do FSD nos Países Baixos e na Lituânia poderá muito bem desencadear um efeito dominó em toda a Europa. Este é um cenário favorável à ambição de Elon Musk e da Tesla de implantarem nestes territórios os seus Cybercabs, actualmente em fase de testes nas ruas de São Francisco, nos EUA.