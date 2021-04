Depois do ID.3 e ID4 a Volkswagen revelou o novo SUV elétrico ID.6

A Volkswagen acaba de revelar o seu terceiro veículo elétrico de produção de ID baseado na sua plataforma MEB. Depois do ID.3 e do ID.4, o próximo que se segue é o ID.6: a maior aposta no campo dos elétricos da marca até o momento.

Este novo veículo tem um conjunto de características que o deixarão certamente rendido. Vamos conhecer a ficha técnica do novo SUV elétrico ID.6.

Volkswagen ID.6 estará disponível em duas versões…

Já são conhecidas as especificações técnicas do novo SUV elétrico ID.6. A revelação aconteceu no Salão de Xangai e será na China onde a Volkswagen irá começar por apostar. O ID.6 vai estar disponível em duas versões, a ID.6 CROZZ e ID.6 X. Este é um veículo elétrico de 7 lugares e terceiro modelo da linha ID (ID.3, ID4 e agora ID.6). Na prática, o ID6 tem muitas semelhanças com o ID.4

De acordo com as informações, o ID.6 estará disponível com baterias de 58 kWh e 77 kWh, respetivamente para o ID.6 CROZZ e ID.6 X. Tal garantirá uma autonomia de 436 km e 588 km (ciclo China NEDC). Ambas as versões do ID.6 têm como base a plataforma MEB. A velocidade máxima pode chegar aos 160 km/h.

De acordo com o que que foi revelado, o ID-6 será produzido e lançado na China. Não há informações se o mesmo chegará à Europa.

Sobre a Plataforma MEB da Volkswagen

Quer seja um citadino, um SUV ou um espaçoso automóvel de sete lugares, a plataforma modular elétrica, abreviada MEB, proporciona tudo o que possa esperar da mobilidade elétrica do futuro. Esta nova plataforma foi desenhada especificamente para automóveis elétricos. O que torna a MEB realmente especial é que esta permite explorar todo o potencial desta nova tecnologia associada aos elétricos. Isto significa mais espaço, versatilidade, autonomia, conforto e dinamismo… ou simplesmente um novo tipo de mobilidade.