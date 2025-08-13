Depois do BYD Shenzhen, há outro supernavio a trazer carros elétricos chineses para a Europa

Chama-se Grande Tianjin e está prestes a partir de Xangai com destino à Europa, com 2500 carros elétricos da Leapmotor a bordo. Depois do BYD Shenzhen, outro supernavio encarregar-se-á de trazer carros elétricos chineses para os países do bloco.

No sentido da globalização, que outras fabricantes chinesas procuram, também, a Leapmotor deu um passo de gigante, por via de um acordo com a empresa marítima Grimaldi, que desde 2022 lhe garante capacidade fixa para o transporte mensal de milhares de veículos da Ásia para a Europa.

A viagem do Grande Tianjin está marcada para o dia 19 de agosto e trará 2500 carros elétricos da marca chinesa para a Europa.

A entrega do navio pelo Grupo Grimaldi à Leapmotor, descrito como "batismo oficial", marcou o início de uma parceria que se prevê profícua.

De ressalvar que o supernavio não é propriedade da Leapmotor. Por sua vez, a Grimaldi encomendou sete novos Pure Car and Truck Carrier (PCTC) para reforçar o fornecimento para a Europa, a partir da Ásia.

O Grande Tianjin é o primeiro da série. Construído pela Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (SWS), tem classificação ammonia-ready e capacidade para cerca de 9000 carros por viagem.

A inovação chinesa em veículos elétricos está a navegar para o mundo, e a Leapmotor tem orgulho de estar à frente desse movimento. Hoje, com grandes parceiros como a Grimaldi, a nossa presença estende-se por mais de 30 países, com mais de 1500 pontos de venda e serviços em todo o mundo, e entregas acumuladas superiores a 800.000 veículos elétricos inteligentes.

Disse Tianshu Xin, diretor-executivo da Leapmotor International, segundo um comunicado publicado pela Stellantis.

Embora a Leapmotor tivesse um perfil discreto fora da China, a parceria com a Stellantis visa a sua expansão internacional.

Em 2023, as duas empresas criaram a Leapmotor International, uma joint venture da qual a Stellantis detém 51%. O objetivo passa por distribuir os modelos da Leapmotor fora da China, começando pela Europa.

Leapmotor B10 vai inaugurar o supernavio Grande Tianjin

O modelo protagonista da primeira viagem do supernavio Grande Tianjin é o Leapmotor B10, um SUV elétrico compacto construído sobre a nova plataforma LEAP3.5.

Está disponível com duas opções de bateria: uma com até 361 km de autonomia e outra que atinge os 434 km.

Além de carregamento rápido, oferece 17 sistemas avançados de assistência à condução e uma interface de cockpit inteligente que evolui com as necessidades do utilizador.

