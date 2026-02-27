Decoração para 2026 do Peugeot 9X8 é uma homenagem à performance e à sigla GTi

O Team Peugeot TotalEnergies revelou a sua nova decoração para os Peugeot 9X8 n.º 93 e n.º 94, prontos para competir na temporada 2026 do Campeonato do Mundo FIA de Resistência (WEC). A decoração exibe uma combinação de cores branco/vermelho/preto que presta homenagem aos lendários modelos Peugeot GTi do passado e celebra o futuro da sigla GTi.

A Peugeot Sport desvendou hoje, dia 26 de fevereiro, no coração de Paris, no prestigiado Espace Vendôme, a nova decoração para os Peugeot 9X8 n.º 93 e n.º 94.

Preparado para a temporada 2026 do Campeonato do Mundo FIA de Resistência, o Peugeot 9X8 poderá ser visto em pista com esta nova pintura, pela primeira vez, nos 1812 km do Qatar, a corrida de abertura do campeonato de 2026, que terá lugar no dia 28 de março.

A decoração do Peugeot 9X8 de 2026 é o resultado de uma estreita colaboração entre a divisão Peugeot Design e a Peugeot Sport: oferece uma nova interpretação forte dos “Hypergraphs”, concebidos para expressar a linguagem de performance da Peugeot Sport.

Os “Hypergraphs” são uma interpretação dinâmica inspirada no desporto automóvel das icónicas garras da marca, um elemento característico presente em todos os modelos assinados por si.

Estas riscas gradientes evocam a velocidade e o movimento constante dos 9X8, carros de competição. Simbolizam, também, o fluxo contínuo de milhões de pontos de dados, cuja análise e interpretação são fundamentais para a competitividade, num campeonato onde as margens entre os diferentes rivais são incrivelmente pequenas.

Esta linguagem visual é transportada para a mais recente novidade da gama, nascida da colaboração entre a Peugeot Design e a Peugeot Sport: o novo Peugeot E-208 GTi.

Branco, preto e vermelho: os Peugeot 9X8 de 2026 assumem as cores históricas do Peugeot GTi, vistas pela primeira vez no 205 GTi, quando o modelo foi lançado em 1984.

O emblemático tom Branco Okenite ocupa o centro das atenções, sendo a cor de lançamento do novo E-208 GTi.

A sigla GTi da Peugeot

Em junho de 2025, durante as 24 Horas de Le Mans, a Peugeot desvendou o novo Peugeot E 208 GTi, que oferece um prazer de condução e elegância descritos como excecionais, bem como o melhor desempenho do seu segmento graças aos seus 280 cavalos de potência.

Como parte dessa celebração, na então 93.ª edição da emblemática corrida, a Peugeot Sport Fanzone exibiu um Peugeot 9X8 inspirado no design GTi, um veículo de exposição único, que foi particularmente apreciado pelos fãs da marca, conforme revelado num comunicado.

Agora, em vésperas do seu “Ano GTi”, a Peugeot dá mais um passo na expressão do seu carisma francês, ao adotar uma nova pintura em homenagem à sigla “GTi” para os carros de corrida Peugeot 9X8 n.º 93 e n.º 94, que irão competir Mundial de Resistência de 2026.

Lendário e moderno: tal como no Peugeot E-208 GTi, a nova decoração dos Peugeot 9X8 combina o ADN histórico dos modelos Peugeot GTi com referências à criatividade e tecnologia atuais.

Toda a equipa Peugeot TotalEnergies irá adotar este novo visual para a temporada de 2026, com várias interpretações aplicadas aos fatos de competição dos pilotos, ao vestuário da equipa e muito mais. Cada nova superfície apresentará uma nova interpretação desta pintura.