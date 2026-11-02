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Motores/Energia

De Mangualde para a Europa: Stellantis lança nova Smart Compact Van a partir de 16.900 €

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A Stellantis Pro One acaba de oficializar a chegada ao mercado da sua nova linha Smart Compact Van, uma solução pensada de raiz para profissionais e frotas, com forte cunho nacional. Produzidos na fábrica de Mangualde, os novos furgões compactos estreiam-se nas estradas portuguesas através de um tour europeu antes de iniciarem as entregas ainda este mês.

De Mangualde para a Europa: Stellantis lança nova Smart Compact Van a partir de 16.900 €

A proposta abrange quatro marcas do grupo:

  • Citroën Berlingo Van FIRST
  • FIAT Professional Doblò EasyPRO
  • Opel Combo START
  • PEUGEOT Partner ACTIVE

O furgão pensado para quem trabalha a solo

O desenvolvimento deste conceito partiu de dados de utilização reais na Europa: 90% dos profissionais conduzem sozinhos na sua rotina diária e 40% dispensam a configuração habitual de três lugares. Com base nisto, o interior foi reestruturado com foco na ergonomia e na produtividade:

  • Banco Flexiseat: banco de passageiro modular rebatível para extensão do espaço de carga.
  • Modutable: mesa/suporte de trabalho opcional que transforma o lugar do passageiro num escritório móvel durante as paragens – industrializada em Portugal pelo grupo Simoldes.
  • Moduconsole: consola central amovível que pode ser guardada no compartimento traseiro.
  • Arrumação inteligente: painel Dashbox com porta-copos e compartimentos fechados, além da gaveta Drivedrawer sob o banco, ideal para guardar portáteis ou tablets fora da vista.
  • Energia a bordo: tomada de 220 V integrada para alimentar e carregar ferramentas ou dispositivos móveis.

A nível dimensional, mantém as cotas dos furgões da marca: dois comprimentos de carroçaria, carga útil até 650 kg e volume útil de carga entre 3,3 e 4,4 m³.

Motorizações: Diesel, 100% Elétrico e Híbrido a caminho

A plataforma multienergias permite responder a diferentes perfis de utilização:

  • Elétrica: motor de 100 kW (136 cv) alimentado por uma bateria de 42 kWh de capacidade útil, capaz de atingir até 270 km de autonomia.
  • Diesel: blocos a gasóleo com potências de 100 cv (74 kW) e 130 cv (96 kW), associados a caixas manuais.
  • Híbrida: está confirmada a introdução de uma versão mild-hybrid de 48 V em 2027.

Preços e disponibilidade em Portugal

Com campanha de lançamento válida até ao final do ano, a gama Smart Compact Van inclui de série o rádio tátil de 10 polegadas e câmara de marcha-atrás:

  • Versões Diesel: desde 16.900 € + IVA
  • Versão 100% Elétrica: desde 17.658 € + IVA

Com mais de 59% de quota de mercado nos furgões compactos em território nacional, a Stellantis reforça assim o peso industrial da unidade de Mangualde na liderança do segmento de comerciais ligeiros.

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Autor: Pedro Pinto
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