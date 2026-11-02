De Mangualde para a Europa: Stellantis lança nova Smart Compact Van a partir de 16.900 €

A Stellantis Pro One acaba de oficializar a chegada ao mercado da sua nova linha Smart Compact Van, uma solução pensada de raiz para profissionais e frotas, com forte cunho nacional. Produzidos na fábrica de Mangualde, os novos furgões compactos estreiam-se nas estradas portuguesas através de um tour europeu antes de iniciarem as entregas ainda este mês.

A proposta abrange quatro marcas do grupo:

Citroën Berlingo Van FIRST

FIAT Professional Doblò EasyPRO

Opel Combo START

PEUGEOT Partner ACTIVE

O furgão pensado para quem trabalha a solo

O desenvolvimento deste conceito partiu de dados de utilização reais na Europa: 90% dos profissionais conduzem sozinhos na sua rotina diária e 40% dispensam a configuração habitual de três lugares. Com base nisto, o interior foi reestruturado com foco na ergonomia e na produtividade:

Banco Flexiseat: banco de passageiro modular rebatível para extensão do espaço de carga.

Modutable: mesa/suporte de trabalho opcional que transforma o lugar do passageiro num escritório móvel durante as paragens – industrializada em Portugal pelo grupo Simoldes.

Moduconsole: consola central amovível que pode ser guardada no compartimento traseiro.

Arrumação inteligente: painel Dashbox com porta-copos e compartimentos fechados, além da gaveta Drivedrawer sob o banco, ideal para guardar portáteis ou tablets fora da vista.

Energia a bordo: tomada de 220 V integrada para alimentar e carregar ferramentas ou dispositivos móveis.

A nível dimensional, mantém as cotas dos furgões da marca: dois comprimentos de carroçaria, carga útil até 650 kg e volume útil de carga entre 3,3 e 4,4 m³.

Motorizações: Diesel, 100% Elétrico e Híbrido a caminho

A plataforma multienergias permite responder a diferentes perfis de utilização:

Elétrica: motor de 100 kW (136 cv) alimentado por uma bateria de 42 kWh de capacidade útil, capaz de atingir até 270 km de autonomia .

motor de 100 kW (136 cv) alimentado por uma bateria de 42 kWh de capacidade útil, capaz de atingir até . Diesel: blocos a gasóleo com potências de 100 cv (74 kW) e 130 cv (96 kW), associados a caixas manuais.

blocos a gasóleo com potências de 100 cv (74 kW) e 130 cv (96 kW), associados a caixas manuais. Híbrida: está confirmada a introdução de uma versão mild-hybrid de 48 V em 2027.

Preços e disponibilidade em Portugal

Com campanha de lançamento válida até ao final do ano, a gama Smart Compact Van inclui de série o rádio tátil de 10 polegadas e câmara de marcha-atrás:

Versões Diesel: desde 16.900 € + IVA

desde Versão 100% Elétrica: desde 17.658 € + IVA

Com mais de 59% de quota de mercado nos furgões compactos em território nacional, a Stellantis reforça assim o peso industrial da unidade de Mangualde na liderança do segmento de comerciais ligeiros.