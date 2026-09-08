Novo Dacia Spring! O carro elétrico mais barato em Portugal… apenas 17.900€
A Dacia apresentou a segunda geração do Spring, o seu pequeno automóvel elétrico que pretende continuar a apostar numa das principais características da marca: oferecer uma solução acessível para quem procura entrar na mobilidade elétrica.
O novo Dacia Spring é totalmente novo, apesar de manter o nome da geração anterior. O modelo passa a utilizar a nova plataforma compacta RG-EV do Grupo Renault e é produzido na fábrica de Novo Mesto, na Eslovénia.
A primeira geração, lançada em 2021, já ultrapassou as 210 mil unidades vendidas em mais de 40 países. A nova versão procura agora reforçar essa posição com mais espaço, tecnologia e equipamento.
Momento da revelação do novo Dacia Spring
Novo Spring está maior e mais robusto
Uma das principais mudanças está nas dimensões. O novo Spring tem 3,85 metros de comprimento e 1,74 metros de largura, sendo significativamente mais largo do que o modelo anterior. A Dacia destaca precisamente o aumento de largura como uma das alterações que permitiram melhorar a presença do automóvel na estrada e o espaço disponível no habitáculo.
O design também foi completamente renovado, com uma abordagem mais geométrica e robusta. Na dianteira e na traseira destacam-se as faixas pretas que ligam os grupos óticos e uma assinatura luminosa inspirada no Dacia Link.
O modelo estará disponível em quatro cores: Agave, Schist Grey, Diamond Black e Glacier White.
No interior, o painel de instrumentos inclui um ecrã digital de 7 polegadas, enquanto a versão Journey acrescenta um ecrã tátil central de 10,1 polegadas.
Motor elétrico de 80 cv e até 250 km de autonomia
O novo Spring está equipado com um motor elétrico de 60 kW, equivalente a 80 cv, e 175 Nm de binário.
A aceleração dos 0 aos 100 km/h é cumprida em 12,1 segundos e a velocidade máxima é de 130 km/h. A bateria LFP tem uma capacidade útil de 27,5 kWh e permite atingir uma autonomia máxima de 250 km no ciclo combinado WLTP.
A Dacia aposta ainda num peso reduzido como forma de melhorar a eficiência. O novo Spring pesa a partir de 1.212 kg e apresenta um consumo anunciado de 12,7 kWh/100 km, segundo o ciclo WLTP.
Para carregamento doméstico, o carregador AC de 6,6 kW permite passar dos 15% aos 80% em cerca de 9 horas numa tomada doméstica. Numa wallbox de 7 kW, o mesmo carregamento demora 2 horas e 55 minutos.
Existe ainda um pacote de carregamento rápido, que acrescenta carregamento AC de 11 kW e DC de 50 kW. Neste último caso, é possível passar dos 15% aos 80% em apenas 28 minutos.
A bagageira oferece até 337 litros de capacidade, podendo chegar aos 1283 litros com os bancos traseiros rebatidos. O banco traseiro pode ser dividido na configuração 50/50.
Preço começa nos 17.900 euros em Portugal
A Dacia mantém uma das principais apostas do Spring: o preço.
Em Portugal, o novo Dacia Spring estará disponível por menos de 20 mil euros. A versão Expression começa nos 17.900 euros, enquanto a versão Journey parte dos 19.400 euros.
A gama será composta por apenas dois níveis de equipamento, Expression e Journey. Ambas utilizam o mesmo motor elétrico de 60 kW, a bateria LFP de 27,5 kWh e o carregador AC de 6,6 kW.
Com uma autonomia anunciada de até 250 km, dimensões compactas e um preço abaixo dos 18 mil euros na versão de entrada, o novo Spring procura manter a posição da Dacia como uma das portas de entrada mais acessíveis para a mobilidade elétrica.
Quem usa dacia não gosta de automoveis. Qualidade ma. Comprem antes um bwm ou mercedes com 5-6 anos. Vale mais a pena e custa o mesmo ou menos
Olha que não, bem pelo contrário.
O famoso comprei um carro com 100.000km que ainda cheira a novo, ainda nem fez a rodagem
Mal por mal, pelo mesmo valor preferido um Dacia novo, que do que um BMW ou Mercedes com 5-6 anos e 200.000 km em cima. BMW e Mercedes vivem dos louros até à década de 90. Atualmente são carros de plástico e mecânica de m*rda igual a todos os outros.
Vamos ao que interessa:
Eu sei que só tem 60kw (80cv) e é um carro citadino mas…
…como é que alguém vai fazer 1000km neste carro, para ir almoçar a casa todos os dias????
Carro Citadino…
Em primeiro lugar, bem vindo das férias.
Em segundo lugar, agora nos comentários todos os carros necessitam de fazer 1000km por dia só para ir almoçar a casa, e fazem 180km/h nas Autobahns portuguesas.
180 km/h nas autobahns portuguesas é uma pratica à qual se atribui juridicamente o termo “criminoso”.
A cassete de sempre.
Esqueceram-se de referir que caso a pessoa tenha uma altura > 1.80m que é o meu caso, a lotação decresce uma unidade.
Está mais engraçado que a geração anterior, mas assim pelas fotos não dá para avaliar muito bem.
Concordo.
A autonomia de 250km será quase inatingível, como é de modo geral o WLTP.
Mas diria que cobrirá facilmente distâncias entre 150-200km, em AE 130-160km.
A opção de carregamento rápido-lento de 50kw pode desenrascar alguma volta maiorzita casual.
Está longe de ser um carro para viagens maiores, mas sendo um eléctrico barato, não há milagres.
Está feito para as voltinhas do dia a dia (tipo ir às compras e casa-trabalho) e acho que para isso serve bastante bem.
Tem bastantes melhorias, principalmente no motor que é mais potente. Isto é um excelente citadino
17.900 é dinheiro, que não pode pagar quem ganha salário médio, mínimo muito menos. Dá para umas voltitas na cidade, na melhor das hipóteses uns passeios num raio de 60 ou 70 kms por estradas secundárias.
Quem ganha o salário médio já pode gastar mais a dar voltinhas no seu carro a combustão…
Quem ganha o salário médio não paga mais de 10.000€ por um carro novo
Quem ganha o salário médio compra veículos de 30.000 /40.000 euros. Quem ganha acima do salário médio compra veículos económicos e o que lhe sobre, investe. Essa é a diferença entre construir algo na vida e ser um parolo.