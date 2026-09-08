Novo Dacia Spring! O carro elétrico mais barato em Portugal… apenas 17.900€

A Dacia apresentou a segunda geração do Spring, o seu pequeno automóvel elétrico que pretende continuar a apostar numa das principais características da marca: oferecer uma solução acessível para quem procura entrar na mobilidade elétrica.

O novo Dacia Spring é totalmente novo, apesar de manter o nome da geração anterior. O modelo passa a utilizar a nova plataforma compacta RG-EV do Grupo Renault e é produzido na fábrica de Novo Mesto, na Eslovénia.

A primeira geração, lançada em 2021, já ultrapassou as 210 mil unidades vendidas em mais de 40 países. A nova versão procura agora reforçar essa posição com mais espaço, tecnologia e equipamento.

Momento da revelação do novo Dacia Spring

Novo Spring está maior e mais robusto

Uma das principais mudanças está nas dimensões. O novo Spring tem 3,85 metros de comprimento e 1,74 metros de largura, sendo significativamente mais largo do que o modelo anterior. A Dacia destaca precisamente o aumento de largura como uma das alterações que permitiram melhorar a presença do automóvel na estrada e o espaço disponível no habitáculo.

O design também foi completamente renovado, com uma abordagem mais geométrica e robusta. Na dianteira e na traseira destacam-se as faixas pretas que ligam os grupos óticos e uma assinatura luminosa inspirada no Dacia Link.

O modelo estará disponível em quatro cores: Agave, Schist Grey, Diamond Black e Glacier White.

No interior, o painel de instrumentos inclui um ecrã digital de 7 polegadas, enquanto a versão Journey acrescenta um ecrã tátil central de 10,1 polegadas.

Motor elétrico de 80 cv e até 250 km de autonomia

O novo Spring está equipado com um motor elétrico de 60 kW, equivalente a 80 cv, e 175 Nm de binário.

A aceleração dos 0 aos 100 km/h é cumprida em 12,1 segundos e a velocidade máxima é de 130 km/h. A bateria LFP tem uma capacidade útil de 27,5 kWh e permite atingir uma autonomia máxima de 250 km no ciclo combinado WLTP.

A Dacia aposta ainda num peso reduzido como forma de melhorar a eficiência. O novo Spring pesa a partir de 1.212 kg e apresenta um consumo anunciado de 12,7 kWh/100 km, segundo o ciclo WLTP.

Para carregamento doméstico, o carregador AC de 6,6 kW permite passar dos 15% aos 80% em cerca de 9 horas numa tomada doméstica. Numa wallbox de 7 kW, o mesmo carregamento demora 2 horas e 55 minutos.

Existe ainda um pacote de carregamento rápido, que acrescenta carregamento AC de 11 kW e DC de 50 kW. Neste último caso, é possível passar dos 15% aos 80% em apenas 28 minutos.

A bagageira oferece até 337 litros de capacidade, podendo chegar aos 1283 litros com os bancos traseiros rebatidos. O banco traseiro pode ser dividido na configuração 50/50.

Preço começa nos 17.900 euros em Portugal

A Dacia mantém uma das principais apostas do Spring: o preço.

Em Portugal, o novo Dacia Spring estará disponível por menos de 20 mil euros. A versão Expression começa nos 17.900 euros, enquanto a versão Journey parte dos 19.400 euros.

A gama será composta por apenas dois níveis de equipamento, Expression e Journey. Ambas utilizam o mesmo motor elétrico de 60 kW, a bateria LFP de 27,5 kWh e o carregador AC de 6,6 kW.

Com uma autonomia anunciada de até 250 km, dimensões compactas e um preço abaixo dos 18 mil euros na versão de entrada, o novo Spring procura manter a posição da Dacia como uma das portas de entrada mais acessíveis para a mobilidade elétrica.