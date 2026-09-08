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Novo Dacia Spring! O carro elétrico mais barato em Portugal… apenas 17.900€

· Motores/Energia 16 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. JCS says:
    8 de Setembro de 2026 às 09:36

    Quem usa dacia não gosta de automoveis. Qualidade ma. Comprem antes um bwm ou mercedes com 5-6 anos. Vale mais a pena e custa o mesmo ou menos

    Responder
  2. Realista says:
    8 de Setembro de 2026 às 09:43

    Vamos ao que interessa:

    Eu sei que só tem 60kw (80cv) e é um carro citadino mas…

    …como é que alguém vai fazer 1000km neste carro, para ir almoçar a casa todos os dias????

    Responder
  3. B@rão Vermelho says:
    8 de Setembro de 2026 às 10:07

    Está mais engraçado que a geração anterior, mas assim pelas fotos não dá para avaliar muito bem.

    Responder
    • Dk says:
      8 de Setembro de 2026 às 10:38

      Concordo.

      A autonomia de 250km será quase inatingível, como é de modo geral o WLTP.
      Mas diria que cobrirá facilmente distâncias entre 150-200km, em AE 130-160km.

      A opção de carregamento rápido-lento de 50kw pode desenrascar alguma volta maiorzita casual.
      Está longe de ser um carro para viagens maiores, mas sendo um eléctrico barato, não há milagres.
      Está feito para as voltinhas do dia a dia (tipo ir às compras e casa-trabalho) e acho que para isso serve bastante bem.

      Responder
    • Toni da Adega says:
      8 de Setembro de 2026 às 10:55

      Tem bastantes melhorias, principalmente no motor que é mais potente. Isto é um excelente citadino

      Responder
  4. Grunho says:
    8 de Setembro de 2026 às 10:31

    17.900 é dinheiro, que não pode pagar quem ganha salário médio, mínimo muito menos. Dá para umas voltitas na cidade, na melhor das hipóteses uns passeios num raio de 60 ou 70 kms por estradas secundárias.

    Responder

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