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Cybercab da Tesla: sem volante nem pedais, mas com um joystick escondido

· Motores/Energia 16 Comentários

Imagem: Bloomberg

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Max says:
    10 de Setembro de 2026 às 11:52

    “mil unidades do Cybercab em Austin, no Texas”
    De onde é que saíram tantos? Os dados oficiais dizem que só há 45 registados.

    Responder
    • Gonçalo says:
      10 de Setembro de 2026 às 12:26

      A gigatexas está é um produção estão milhares no parque de estacionamento prontos a entrar em circulação

      Responder
      • Max says:
        10 de Setembro de 2026 às 12:46

        Ao preço de custo:
        P: Há milhares de CyberCab no parque de estacionamento na Gigatexas?
        R (Gemini): “Não, não há milhares de Cybercabs no parque de estacionamento da Giga Texas. 
        Através do acompanhamento regular feito por drones e observadores da fábrica (como Joe Tegtmeyer), a contagem de unidades produzidas e estacionadas no pátio exterior (outbound lot) tem evoluído na ordem de algumas centenas: 
        Contagens mais altas registadas: Entre junho e julho de 2026, foram contabilizadas no pátio entre 100 e cerca de 250 unidades do Cybercab.
        Escoamento de frota: Em finais de julho, várias destas unidades pré-produzidas/de teste começaram a ser transportadas para outros locais para mapeamento e testes de frota (como imagens reveladas na Carolina do Norte).
        A grande maioria dos “milhares” de veículos estacionados nos parques gigantescos da Gigafactory em Austin continua a ser de modelos de grande produção comercial em série, maioritariamente o Model Y e a Cybertruck”.
        Tendo em conta o conhecido milagre da multiplicação dos pães em algumas notícias sobre os CyberCab … os milhares são algumas centenas fabricadas, e 45 em circulação em Austin.

        Responder
  2. Zé Fonseca A. says:
    10 de Setembro de 2026 às 11:57

    Tempo de espera depois de chamares um chega a 1h.

    Muita gente a testar mandar-se para cima do carro para ele travar, muita gente a encravar cenas nas portas e bagageira para ele não poder seguir marcha.
    O mundo dos táxis autónomos é um recreio

    Responder
  3. JL says:
    10 de Setembro de 2026 às 11:57

    @Yamahia, então o carro autónomo faz ultrapassagens aos carros conduzidos por humanos ?

    Responder
  4. Yuri Bezmenov - segunda fase says:
    10 de Setembro de 2026 às 12:19

    Isto passou despercebido por muitos num artido de ontem, mas fiz questão de quardar para relembrar esta pérola quando for necessário, Lol

    https ://pplware.sapo.pt/motores/o-grande-mito-dos-carros-eletricos-caiu-afinal-as-emissoes-zero-nao-existem/#comments

    “Eu defendo VE? Onde?
    Eu digo o mesmo, cada um deve escolher o melhor de acordo com o seu estilo de vida”

    JL, 9 de Setembro de 2026 ás 20:12

    Responder
  5. Gonçalo says:
    10 de Setembro de 2026 às 12:28

    Não vamos esquecer que se eles venderem isto a 30 mil ainda este ano o Marquez tem de rapar o cabelo. Mas parece-me apertado para toda a burocracia de vender um carro sem volante e pedais

    Responder
    • Max says:
      10 de Setembro de 2026 às 13:31

      Vender a 30.000 para frotas (empresas e particulares), com os carros integrados na rede da Tesla. Vendas individuais, para quem quisesse usar o carro ou por os 30.000 a render, já foi negado.

      Responder
  6. Rui says:
    10 de Setembro de 2026 às 12:39

    Eu pergunto-me de quem terá sido a ideia de não poder entrar na auto estrada da tesla ou das burocracias, é que na autoestrada é onde a condução autônoma se porta melhor e praticamente qualquer carro tem isso hoje em dia. No entanto também pode ter sido a tesla que não quer para colocar o FSD em situações mais desafiadoras

    Responder

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