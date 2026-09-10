Cybercab da Tesla: sem volante nem pedais, mas com um joystick escondido

O Cybercab da Tesla nasceu sem volante, sem pedais e sem espelhos. Contudo, um vídeo publicado nas redes sociais revela que, afinal, existe uma forma de o conduzir manualmente.

A Tesla sempre defendeu que o seu robotáxi totalmente autónomo não precisaria de equipamento pensado para condutores humanos. Sem volante, sem acelerador, sem travão, o Cybercab tem apenas com um habitáculo desenhado para quem vai a bordo, não para quem conduz.

Aliás, foi essa ausência de controlos tradicionais que levou a autoridade norte-americana de segurança rodoviária (em inglês, NHTSA) a abrir uma auditoria ao processo de certificação do veículo, no início de setembro.

A investigação, que abrange cerca de mil unidades do Cybercab em Austin, no Texas, quer perceber se a Tesla teve fundamento para concluir que certas normas federais de segurança não se aplicam a um carro sem condutor.

O joystick "escondido"

Dias depois de a Tesla começar a cobrar viagens no Cybercab, um passageiro publicou um vídeo que mostra o ecrã central, dividido em duas partes, com um joystick virtual do lado esquerdo e a imagem das câmaras do veículo do lado direito.

Segundo o utilizador, ao entrar no carro encontrou o ecrã numa configuração diferente do habitual, com este modo de condução manual visível. Apesar de admitir que talvez não devesse estar a ver aquilo, decidiu experimentá-lo.

Além do joystick, o painel mostrava ainda um botão para fechar as portas da cabine, controlos das portas e uma opção para contactar a assistência.

Do lado das câmaras, algumas das imagens pareciam não corresponder ao local onde o carro se encontrava no momento, sugerindo que se tratava de imagens antigas, captadas junto a um Supercharger.

Para que serve?

Mesmo um robotáxi sem condutor precisa, por vezes, de ser deslocado manualmente, seja num parque, numa base de operações ou quando fica bloqueado noutro lugar qualquer.

Assim sendo, é provável que o joystick sirva para pequenas manobras de reposicionamento, e não condução do dia a dia.

Ainda assim, a presença da funcionalidade mostra que a Tesla, apesar de ter retirado todos os comandos físicos do Cybercab, manteve uma forma alternativa de assumir o controlo do veículo quando necessário.

Tecnologia precisa de tempo de maturação

Importa ressalvar que o este modo de condução manual não invalida, por si só, o argumento da Tesla de que um veículo verdadeiramente autónomo não precisa de comandos pensados para humanos.

Este exemplo de um pormenor técnico que a Tesla nunca chegou a mostrar publicamente serve de curiosidade, pois revela os bastidores de um projeto ainda em fase de afinação.

De facto, por mais ambiciosa que seja a visão de um carro totalmente autónomo, tecnologias como esta precisam de tempo para amadurecer.

Assim, soluções de recurso, como o joystick, são normais nesta fase e pode até ser preferível que existam.