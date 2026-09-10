Cybercab da Tesla: sem volante nem pedais, mas com um joystick escondido
O Cybercab da Tesla nasceu sem volante, sem pedais e sem espelhos. Contudo, um vídeo publicado nas redes sociais revela que, afinal, existe uma forma de o conduzir manualmente.
A Tesla sempre defendeu que o seu robotáxi totalmente autónomo não precisaria de equipamento pensado para condutores humanos. Sem volante, sem acelerador, sem travão, o Cybercab tem apenas com um habitáculo desenhado para quem vai a bordo, não para quem conduz.
Aliás, foi essa ausência de controlos tradicionais que levou a autoridade norte-americana de segurança rodoviária (em inglês, NHTSA) a abrir uma auditoria ao processo de certificação do veículo, no início de setembro.
A investigação, que abrange cerca de mil unidades do Cybercab em Austin, no Texas, quer perceber se a Tesla teve fundamento para concluir que certas normas federais de segurança não se aplicam a um carro sem condutor.
O joystick "escondido"
Dias depois de a Tesla começar a cobrar viagens no Cybercab, um passageiro publicou um vídeo que mostra o ecrã central, dividido em duas partes, com um joystick virtual do lado esquerdo e a imagem das câmaras do veículo do lado direito.
Weird #cybercab situation! When I got in the vehicle, the display was in a different configuration with a virtual joystick for manual driving! I have a feeling I wasn’t supposed to see this… but I try to manually drive the vehicle anyway! 😂 @wholemars @DirtyTesLa @DavidMoss… pic.twitter.com/mQsoDFDbEJ
— Matthew Skrzypczak (@MatthewSkrzypc1) September 7, 2026
Segundo o utilizador, ao entrar no carro encontrou o ecrã numa configuração diferente do habitual, com este modo de condução manual visível. Apesar de admitir que talvez não devesse estar a ver aquilo, decidiu experimentá-lo.
Além do joystick, o painel mostrava ainda um botão para fechar as portas da cabine, controlos das portas e uma opção para contactar a assistência.
Do lado das câmaras, algumas das imagens pareciam não corresponder ao local onde o carro se encontrava no momento, sugerindo que se tratava de imagens antigas, captadas junto a um Supercharger.
R.I.P Uber, Waymo, and Lyft.
I’m sorry. The Tesla Cybercab is going to takeover. pic.twitter.com/r4s3bNWC41
— Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) September 6, 2026
Para que serve?
Mesmo um robotáxi sem condutor precisa, por vezes, de ser deslocado manualmente, seja num parque, numa base de operações ou quando fica bloqueado noutro lugar qualquer.
Assim sendo, é provável que o joystick sirva para pequenas manobras de reposicionamento, e não condução do dia a dia.
Ainda assim, a presença da funcionalidade mostra que a Tesla, apesar de ter retirado todos os comandos físicos do Cybercab, manteve uma forma alternativa de assumir o controlo do veículo quando necessário.
Tecnologia precisa de tempo de maturação
Importa ressalvar que o este modo de condução manual não invalida, por si só, o argumento da Tesla de que um veículo verdadeiramente autónomo não precisa de comandos pensados para humanos.
Este exemplo de um pormenor técnico que a Tesla nunca chegou a mostrar publicamente serve de curiosidade, pois revela os bastidores de um projeto ainda em fase de afinação.
De facto, por mais ambiciosa que seja a visão de um carro totalmente autónomo, tecnologias como esta precisam de tempo para amadurecer.
Assim, soluções de recurso, como o joystick, são normais nesta fase e pode até ser preferível que existam.
Imagem: Bloomberg
“mil unidades do Cybercab em Austin, no Texas”
De onde é que saíram tantos? Os dados oficiais dizem que só há 45 registados.
A gigatexas está é um produção estão milhares no parque de estacionamento prontos a entrar em circulação
Ao preço de custo:
P: Há milhares de CyberCab no parque de estacionamento na Gigatexas?
R (Gemini): “Não, não há milhares de Cybercabs no parque de estacionamento da Giga Texas.
Através do acompanhamento regular feito por drones e observadores da fábrica (como Joe Tegtmeyer), a contagem de unidades produzidas e estacionadas no pátio exterior (outbound lot) tem evoluído na ordem de algumas centenas:
Contagens mais altas registadas: Entre junho e julho de 2026, foram contabilizadas no pátio entre 100 e cerca de 250 unidades do Cybercab.
Escoamento de frota: Em finais de julho, várias destas unidades pré-produzidas/de teste começaram a ser transportadas para outros locais para mapeamento e testes de frota (como imagens reveladas na Carolina do Norte).
A grande maioria dos “milhares” de veículos estacionados nos parques gigantescos da Gigafactory em Austin continua a ser de modelos de grande produção comercial em série, maioritariamente o Model Y e a Cybertruck”.
Tendo em conta o conhecido milagre da multiplicação dos pães em algumas notícias sobre os CyberCab … os milhares são algumas centenas fabricadas, e 45 em circulação em Austin.
Tempo de espera depois de chamares um chega a 1h.
Muita gente a testar mandar-se para cima do carro para ele travar, muita gente a encravar cenas nas portas e bagageira para ele não poder seguir marcha.
O mundo dos táxis autónomos é um recreio
Claro, agora toda a gente quer experimentar 1h até me parece pouco na realidade deve ser bem mais
@Yamahia, então o carro autónomo faz ultrapassagens aos carros conduzidos por humanos ?
Isto passou despercebido por muitos num artido de ontem, mas fiz questão de quardar para relembrar esta pérola quando for necessário, Lol
https ://pplware.sapo.pt/motores/o-grande-mito-dos-carros-eletricos-caiu-afinal-as-emissoes-zero-nao-existem/#comments
“Eu defendo VE? Onde?
Eu digo o mesmo, cada um deve escolher o melhor de acordo com o seu estilo de vida”
JL, 9 de Setembro de 2026 ás 20:12
Então afinal não conseguiu provar ainda nada, e vem com as suas hipocrisias, não era melhor tentar ser um homem em vez de uma criança mimada ?
“Eu defendo VE? Onde?
JL, 9 de Setembro de 2026 ás 20:12
Então afinal onde mostro que defendo os EV ?
É com esta frase ?
“Eu digo o mesmo, cada um deve escolher o melhor de acordo com o seu estilo de vida”
Andam a lavar a roupa suja de uns posts para outros?
Ficou demasiado cheio o outro?
Lol
Não vamos esquecer que se eles venderem isto a 30 mil ainda este ano o Marquez tem de rapar o cabelo. Mas parece-me apertado para toda a burocracia de vender um carro sem volante e pedais
Vender a 30.000 para frotas (empresas e particulares), com os carros integrados na rede da Tesla. Vendas individuais, para quem quisesse usar o carro ou por os 30.000 a render, já foi negado.
Eu pergunto-me de quem terá sido a ideia de não poder entrar na auto estrada da tesla ou das burocracias, é que na autoestrada é onde a condução autônoma se porta melhor e praticamente qualquer carro tem isso hoje em dia. No entanto também pode ter sido a tesla que não quer para colocar o FSD em situações mais desafiadoras
Hã? Pergunta ao Gemini que evita nuito disparate.
Ficava sem bateria e depois não tinha poiso para carregar, por isso desistiram