Croácia lança o primeiro “verdadeiro serviço comercial de robotáxis” da Europa

A Croácia tornou-se o primeiro país europeu a lançar um serviço comercial de robotáxis. Assim, Zagreb é a primeira cidade da Europa onde é possível reservar e pagar uma viagem num táxi autónomo.

A operadora de mobilidade autónoma Verne, uma empresa croata criada a partir da fabricante de hipercarros elétricos Rimac, anunciou que as pessoas já podem reservar e pagar viagens sem condutor através da sua aplicação.

A Croácia tornou-se, assim, o primeiro país europeu a lançar um serviço comercial de robotáxis, com operações a arrancar na capital, Zagreb.

Para já, a atual zona de serviço da Verne abrange cerca de 90 km, incluindo os bairros mais importantes de Zagreb e o aeroporto da cidade, com planos para expandir a cobertura por toda a capital croata.

Serviço de robotáxis resulta de vários anos de desenvolvimento

O serviço da Verne utiliza tecnologia da empresa chinesa de condução autónoma Pony.ai e estará, em breve, disponível através da plataforma Uber, na sequência de uma parceria anteriormente anunciada com a gigante do transporte.

No âmbito dessa parceria mais ampla, a Verne atua como proprietária e operadora da frota, enquanto a Uber fornece acesso através da sua plataforma e a Pony.ai fornece a tecnologia autónoma.

A fase inicial utiliza modelos elétricos BAIC Arcfox Alpha T5 equipados com o sistema de condução autónoma de sétima geração da Pony AI. Embora os veículos operem de forma autónoma, operadores de segurança treinados permanecem a bordo durante a fase inicial de implementação.

As empresas pretendem avançar para operações totalmente sem condutor, sujeitas à aprovação regulatória e ao cumprimento de padrões de segurança e fiabilidade.

Pela primeira vez na Europa existe um verdadeiro serviço comercial de robotáxis. As pessoas podem utilizá-lo e fazer viagens verdadeiramente autónomas. Dissemos que lançaríamos em Zagreb em 2026. Hoje, fizemo-lo. Este é apenas o começo.

Afirmou Marko Pejković, cofundador e diretor-executivo da Verne.

Este lançamento segue-se a vários anos de desenvolvimento e colaboração com reguladores, colocando Zagreb à frente de outras cidades europeias que procuram implementar soluções semelhantes.

Os robotáxis vão oferecer serviço comercial contínuo para passageiros locais todos os dias entre as 7h e as 21h.

Nos próximos anos, as três empresas planeiam expandir a frota comercial de robotáxis para milhares de veículos, e alargar a operação a mais cidades europeias e outros mercados internacionais.

E Londres?

Apesar de o anúncio ter sido feito e o plano continuar de pé, pelo que se sabe, em Londres, ainda não existe um serviço comercial de robotáxis totalmente ativo para o público.

Em outubro do ano passado, a Waymo, irmã da Google para o desenvolvimento de tecnologia para carros autónomos, anunciou que iria lançar o seu serviço de robotáxi em Londres, Inglaterra, aproveitando que novos regulamentos permitirão a operação de carros autónomos na capital inglesa a partir da segunda metade deste ano.

Na altura, a ministra dos Transportes Locais de Londres, Lilian Greenwood, confirmou que a empresa norte-americana, detida pela Alphabet, iria lançar um serviço piloto, em abril, antes de um lançamento completo previsto para setembro.

Até agora, sabe-se que a operação deverá funcionar com carros elétricos Jaguar I Pace equipados com o sistema de condução autónoma da Waymo, e que a empresa planeia usar parceiros para gestão da frota, manutenção e operações locais.