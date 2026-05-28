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Criador do Ferrari Luce tem explicação para o design controverso

· Motores/Energia 3 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Nome says:
    28 de Maio de 2026 às 10:20

    Não há como contornar este tema, o carro é simplesmente feio [ponto] Se isto nunca tivesse sido anunciado pela marca, não não tivesse qualquer logótipo e estivesse estacionado em algum lado com passagem de milhares de pessoas por dia, NINGUÉM iria dizer que era um Ferrari, NINGUÉM. Sem identidade com a marca.

    Responder
  2. AlexS says:
    28 de Maio de 2026 às 10:24

    Não explica , para começar proporcionalmente as formas estão erradas, não há elementos de design identificativos excepto o malfeito/preguiçoso enxerto traseiro. Por exemplo não há razão alguma para os farois não estarem identificados quando um dos problemas deste design é precisamente a falta de ancoras simbólicas.

    Quando era miudo corria com miniaturas numa pista de carros da Carrera, eu e o meu irmão fazíamos carrocerias, o meu irmao fez uma com uma frente quase igual a este embora como era tipo Le Mans não tinha o para choques.

    Responder
  3. Max says:
    28 de Maio de 2026 às 10:26

    Sem ISV (45.000 € se fosse a combustão), sem IUC, com imposto de 0,001 € por KWh para carregar. Muito em conta.

    Responder

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