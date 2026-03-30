Condutores dizem que o encandeamento dos faróis piorou nos últimos anos

Novos dados indicam que seis em cada 10 condutores dizem que o encandeamento dos faróis está a causar problemas nas estradas por onde circulam, com muitos a dizerem que o problema piorou nos últimos anos.

Os resultados de um inquérito da Associação Automobilística Americana (AAA) indicam que seis em cada 10 condutores dizem que o encandeamento dos faróis está a causar problemas nas estradas por onde circulam.

O encandeamento dos faróis tornou-se uma grande fonte de frustração e preocupação para milhões de condutores. À medida que a tecnologia de iluminação automóvel evolui, também tem de evoluir a nossa compreensão do encandeamento, do seu impacto e das medidas que os condutores podem tomar para manter a segurança.

Afirmou Greg Brannon, diretor de engenharia automóvel e investigação da AAA, cujos dados mostram que a maioria dos condutores diz que o maior problema é o encandeamento proveniente de veículos em sentido contrário.

Segundo a associação americana, o agravamento percebido pelos condutores está provavelmente ligado a alterações no design dos veículos e na tecnologia de iluminação.

Hoje em dia, faróis LED e HID são comuns em toda a indústria, e os veículos mais recentes, especialmente carrinhas e SUV, tendem a ter uma posição mais elevada em relação ao solo, o que pode fazer com que os feixes de luz incidam diretamente nos olhos dos condutores em sentido contrário.

Isto não é surpreendente, considerando a tendência das últimas décadas para automóveis cada vez maiores.

O inquérito foi realizado de 5 a 8 de fevereiro de 2026, utilizando um painel probabilístico concebido para ser representativo da população total de agregados familiares dos Estados Unidos. A maioria dos inquéritos foi concluída online; os consumidores sem acesso à Internet foram inquiridos por telefone. Um total de 1.092 entrevistas foram concluídas com adultos americanos com 18 anos ou mais.

O inquérito revelou que 92% dos condutores que notam encandeamento dizem que os faróis dos veículos que circulam de frente são o principal problema, enquanto cerca de um terço refere incómodo com luzes refletidas nos espelhos.

Os condutores que usam óculos graduados relataram mais problemas com encandeamento do que os que não usam, e as mulheres mostraram-se mais propensas do que os homens a dizer que o encandeamento as afeta.

Corroborando a teoria da AAA, de que o agravamento do problema pode dever-se ao facto de os carros tendencialmente maiores estarem numa posição mais elevada na estrada, os condutores de pick-ups foram os menos propensos a queixar-se do encandeamento.

Encadeamento não provoca mais acidentes

A AAA concluiu que os faróis são agora tão brilhantes e eficazes para quem está ao volante, juntamente com a tecnologia integrada nos carros modernos, que sistemas como a travagem automática de emergência provavelmente beneficiam da mudança.

Além disso, um estudo do Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), publicado no ano passado, concluiu que o encandeamento é referido em apenas um ou dois em cada mil acidentes noturnos, e essa taxa não aumentou mesmo com faróis mais brilhantes.

Embora possa certamente ser desconfortável, o encandeamento dos faróis contribui para muito menos acidentes do que a visibilidade insuficiente.

Afirmou David Harkey, presidente do IIHS, conforme citado pelo Carscoops.

Na verdade, a organização afirma que a visibilidade insuficiente contribui para muito mais acidentes do que o excesso de luminosidade.

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