Condutores de Teslas arriscam dois anos de prisão por hackear o FSD

A vontade de desbloquear funções avançadas sem pagar ou contornar restrições regionais acabou da pior forma para dezenas de condutores. Na Coreia do Sul, cerca de 80 proprietários de veículos da marca foram identificados e remetidos para o Ministério Público por terem recorrido a métodos ilegais para ativar o modo de condução autónoma nos seus automóveis. O caso ganhou tração após uma investigação policial que detetou a manipulação direta do software de controlo dos carros.

Os visados enfrentam agora consequências pesadas ao abrigo da legislação de segurança rodoviária e gestão de veículos motorizados do país. A moldura penal prevista pode atingir os dois anos de prisão efetiva ou multas financeiras que rondam os 20 milhões de wons, o equivalente a mais de 13 mil euros. Em causa está a violação direta das normas de homologação técnica que ditam que qualquer alteração a sistemas críticos de direção e assistência tem de ser validada pelas entidades competentes.

Dispositivos piratas e comunicação em fóruns online

A investigação policial revelou que os utilizadores recorreram a pequenos módulos eletrónicos de terceiros, comprados em plataformas estrangeiras, para injetar comandos na rede interna dos veículos. Ao serem ligados à cablagem do carro, estes aparelhos contornavam as proteções geográficas e forçavam o sistema a disponibilizar os recursos de condução autónoma em modelos não certificados para o efeito. As autoridades apreenderam mais de duas dezenas destes dispositivos durante as operações.

O processo não se resumia à instalação física do hardware não oficial. Os condutores organizavam-se através de comunidades online onde partilhavam esquemas de montagem, ficheiros modificados e métodos para tentar apagar os registos telemáticos dos carros. O objetivo era evitar que as ferramentas de diagnóstico da própria marca detetassem as anomalias durante revisões ou através de comunicações remotas.

Bloqueio aos Model 3 e Model Y produzidos na China

A raiz deste problema técnico e legal reside na origem dos veículos. Naquele mercado, as versões mais recentes do software de assistência avançada receberam autorização apenas para unidades importadas dos Estados Unidos, como o Model S e o Model X. Pelo contrário, as variantes mais vendidas, como o Model 3 e o Model Y montados na fábrica de Xangai, não obtiveram a certificação regulatória necessária para rodar com o sistema totalmente ativo em vias públicas.

Inconformados com a barreira imposta pelo software, estes condutores optaram pelo atalho técnico. A fabricante já esclareceu que o recurso a dispositivos não autorizados anula de imediato a garantia de fábrica do automóvel. Do ponto de vista técnico e legal, qualquer anomalia de funcionamento, acidente ou perda de controlo resultante desta adulteração passa a ser da exclusiva responsabilidade de quem alterou o veículo.

A facilidade com que alguns utilizadores encaram as alterações de software esquece com frequência que um automóvel não é um smartphone. Quando comandos adulterados entram no barramento de controlo de um veículo de duas toneladas em plena via pública, o risco deixa de ser apenas informático e passa a ser uma ameaça direta à segurança de todos na estrada.