Um homem de 46 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR), no concelho de Moura, depois de ter sido apanhado a conduzir com uma taxa de álcool no sangue de 4,36 gramas por litro (g/l).

O valor é cerca de 3,6 vezes superior ao limite a partir do qual a condução sob influência do álcool é considerada crime em Portugal.

A detenção aconteceu no passado domingo, na localidade de Safara, concelho de Moura, distrito de Beja, durante uma operação de fiscalização rodoviária realizada pela GNR.

Segundo o Comando Territorial de Beja, o condutor seguia ao volante de um veículo ligeiro quando foi intercetado pelos militares numa zona próxima do posto da GNR daquela localidade.

Durante a fiscalização, foi submetido ao teste de alcoolemia, que registou inicialmente uma taxa de 4,59 g/l. Após a aplicação da dedução correspondente ao erro máximo admissível, o valor considerado foi de 4,36 g/l.

De acordo com informações divulgadas pela GNR, o homem não ofereceu resistência no momento da detenção.

O condutor foi constituído arguido e notificado para comparecer no Tribunal de Moura.

Conduzir com 1,20 g/l ou mais é crime em Portugal

Em Portugal, conduzir com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,20 g/l constitui crime de condução em estado de embriaguez.

Nos termos da legislação em vigor, este comportamento pode ser punido com pena de prisão até um ano ou multa até 120 dias, além da possibilidade de aplicação de uma sanção acessória de inibição de conduzir.

Neste caso, a taxa registada pelo condutor ultrapassou largamente o limite legal, representando um risco muito elevado para a segurança rodoviária.