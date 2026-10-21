Condutor apanhado a 292 km/h na Ponte Vasco da Gama! Multa é pesada

Um condutor foi apanhado a circular a 292 km/h na Ponte Vasco da Gama, muito acima do limite máximo de 120 km/h permitido naquele troço.

O automobilista, que seguia num Mercedes, arrisca uma multa que pode chegar aos 2500 euros e ficar sem carta de condução.

A infração foi detetada pela Guarda Nacional Republicana (GNR), através de um sistema de fiscalização que calcula a velocidade média dos veículos entre dois pontos de controlo.

Mercedes percorreu 8,4 quilómetros em apenas 103 segundos

O veículo foi registado a uma velocidade média de 292 km/h depois de percorrer aproximadamente 8,4 quilómetros da Ponte Vasco da Gama em apenas 103 segundos.

Este valor representa um excesso de velocidade de 172 km/h face ao limite máximo de 120 km/h em vigor naquele local.

Segundo a informação divulgada pelo jornal SOL, trata-se do registo de velocidade mais elevado detetado até agora por aquele equipamento na ponte.

Ao contrário dos radares tradicionais, que medem a velocidade num ponto específico, os sistemas de controlo de velocidade média calculam o tempo que um veículo demora a percorrer uma determinada distância. Desta forma, conseguem identificar situações em que o tempo de percurso corresponde a uma velocidade média superior à permitida.

Multa pode chegar aos 2500 euros e condutor pode ficar sem carta

O excesso de velocidade registado constitui uma contraordenação muito grave. De acordo com o Código da Estrada, nas localidades, a coima para um automóvel ligeiro pode variar entre 300 e 1500 euros quando o excesso ultrapassa os 40 km/h. Fora das localidades, quando o excesso ultrapassa os 60 km/h, a coima pode variar entre 300 e 1500 euros.

No caso de um excesso superior a 80 km/h fora das localidades, a coima pode atingir os 2500 euros. A sanção concreta depende da classificação legal da infração e das circunstâncias aplicáveis.

Para além da multa, o condutor arrisca uma sanção acessória de inibição de conduzir, que pode variar entre dois meses e dois anos, nos termos do Código da Estrada.