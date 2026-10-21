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Motores/Energia

Condutor apanhado a 292 km/h na Ponte Vasco da Gama! Multa é pesada

8 Comentários

Um condutor foi apanhado a circular a 292 km/h na Ponte Vasco da Gama, muito acima do limite máximo de 120 km/h permitido naquele troço.

Condutor apanhado a 292 km/h na Ponte Vasco da Gama! Multa é pesada

O automobilista, que seguia num Mercedes, arrisca uma multa que pode chegar aos 2500 euros e ficar sem carta de condução.

A infração foi detetada pela Guarda Nacional Republicana (GNR), através de um sistema de fiscalização que calcula a velocidade média dos veículos entre dois pontos de controlo.

Mercedes percorreu 8,4 quilómetros em apenas 103 segundos

O veículo foi registado a uma velocidade média de 292 km/h depois de percorrer aproximadamente 8,4 quilómetros da Ponte Vasco da Gama em apenas 103 segundos.

Este valor representa um excesso de velocidade de 172 km/h face ao limite máximo de 120 km/h em vigor naquele local.

Condutor apanhado a 292 km/h na Ponte Vasco da Gama! Multa é pesada

Segundo a informação divulgada pelo jornal SOL, trata-se do registo de velocidade mais elevado detetado até agora por aquele equipamento na ponte.

Ao contrário dos radares tradicionais, que medem a velocidade num ponto específico, os sistemas de controlo de velocidade média calculam o tempo que um veículo demora a percorrer uma determinada distância. Desta forma, conseguem identificar situações em que o tempo de percurso corresponde a uma velocidade média superior à permitida.

Multa pode chegar aos 2500 euros e condutor pode ficar sem carta

O excesso de velocidade registado constitui uma contraordenação muito grave. De acordo com o Código da Estrada, nas localidades, a coima para um automóvel ligeiro pode variar entre 300 e 1500 euros quando o excesso ultrapassa os 40 km/h. Fora das localidades, quando o excesso ultrapassa os 60 km/h, a coima pode variar entre 300 e 1500 euros.

No caso de um excesso superior a 80 km/h fora das localidades, a coima pode atingir os 2500 euros. A sanção concreta depende da classificação legal da infração e das circunstâncias aplicáveis.

Para além da multa, o condutor arrisca uma sanção acessória de inibição de conduzir, que pode variar entre dois meses e dois anos, nos termos do Código da Estrada.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
condutor

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Comentários

8
  1. Fábio

    Pode ficar inibido de conduzir ok… mas devia ficar sem carta. Tirar novamente fazia-lhe muito bem.

    Responder
  2. RE
    Realista

    Cá está a Autobahn portuguesa…

    Responder
  3. JO
    Jorge

    Grande homem sim senhora mais um português a bater recordes

    Responder
    1. JP
      JP

      Onde é que leu que era Português?

      Responder
  4. NU
    Nuno

    Se o histórico de acidentes for inexistente e a pessoa já tiver carta há uns bons anos… há coisas piores, principalmente se a estrada estava vazia; por exemplo a malta que não para em STOPs, sinais vermelhos, passadeiras, que muda de via sem olhar para lado algum, etc… o seu a seu dono, os ministros e afins também andam bem acima dos 200km/h, muitas vezes em comitivas de vários carros e, principalmente, em horas em que toda a gente anda na estrada (alguns até "matam" gente vejam lá bem).

    Se a lei existe, tem que se cumprir obviamente, mas como em todos os julgamentos, existem atenuantes e agravantes.

    Portanto ou comem todos, ou há moral… mas o tuga gosta de ser comido por parvo ehehehe, em tudo (tipo andem de transportes, que nós andamos num topo de gama seus pacóvios 😀 )

    Responder
  5. PO
    PorcoDoPunjab

    2500 euros de multa para uma infracção destas?

    Era 25000 euros de multa, 7 dias úteis para a pagar ou tudo penhorado, veículo imediatamente apreendido, carro bom para puxar atrelados, carta fora indefinidamente, e por indefinidamente, entenda-se, tem a carta de volta quando calhar.

    Apanhado a conduzir com carta apreendida? Veículo apreendido e mais uma valente multa para pagar.

    Ideia não é deter ninguém, que só dão despesa, é rebentar financeiramente estes chico espertos…

    Não tem rendimentos declarados?

    Tem casa? Penhorada.

    Recebe subsídios? Tudo penhorado.

    Não tem nada e tem Mercedes?

    Investigação já e dizer de onde vem o dinheiro.

    Todos falam, se forem bem apertados.

    Responder
  6. YA
    Yamahia

    "…Mercedes percorreu 8,4 quilómetros em apenas 103 segundos…"

    Afinal andar depressa poupa tempo.

    Responder
  7. GR
    Grunho

    Tudo o que seja deixá-lo ficar com o carro e voltar a conduzir não é absolutamente nada.

    Responder

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