Condução Económica: 4 mitos que se ouvem por aí

Todos nós sabemos quanto custa abastecer o depósito de um veículo. Por esse motivo, tudo o que se possa poupar, é certamente bem-vindo. "Por aí", vão-se ouvindo alguns mitos no que diz respeito à condução económica. Mas será mesmo assim?

Certamente que muitos de nós têm certos "vícios" na condução porque consideramos que nos ajudam a poupar combustível. Por exemplo, será que é melhor abrir a janela que ligar o Ar Condicionado? Conheça 4 mitos que se ouvem por aí no que diz respeito à Condução Económica.

#1 - Estado dos pneus não interfere no consumo de combustível

Os pneus são dos componentes mais importantes no que diz respeito à segurança dos veículos. O preço dos pneus depende de vários fatores. Mas, será que o estado dos pneus não interfere no consumo de combustível?

Conduzir com pneus gastos além de não garantir a melhor solução, o carro também se desloca com maior esforço, o que implica um maior gasto de combustível. Trocar os pneus no momento certo é fundamental para garantir a segurança e o desempenho do seu veículo. Analise o desgaste da Banda de Rodagem (conhecido como Tread Wear Indicator - TWI) - ver aqui.

#2 - janelas abertas é mais económico do que ligar o ar condicionado?

Aparentemente quando circularmos com as janelas abertas tal não influencia no consumo... mas não é verdade! Circular com as janelas do carro abertas tem um impacto crescente no gasto de combustível, à medida que a velocidade aumenta. É uma questão de aerodinâmica, uma vez que há entrada de ar no carro, tornando-o mais lento. Para manter a mesma velocidade o motor tem de "trabalhar mais".

Em condições normais de condução, viajar com o AC ligado é sempre mais dispendioso do que circular com as janelas abertas. Caso circule a velocidades superiores a 80 km/h, a solução mais indicada é a utilização do ar condicionado, sobretudo se tiver um sistema de gestão digital (Otimiza a refrigeração, tendo um consumo mais eficiente) - ver aqui.

#3 - Conduzir com o carro em ponto morto gasta menos combustível?

Quem é condutor certamente que, em momentos de mais aflição de combustível, desengatou o carro para poupar. Esta é uma prática comum, mas que pode estar completamente errada.

Conduzir em ponto morto é um mito e um erro a nível de segurança. “Primeiro, o carro vai livre, vai sem nada a travá-lo, vai a ganhar velocidade e fica só dependente da capacidade de travagem dos travões. É menos seguro. Por outro lado, o carro em ponto morto está sempre a consumir. Um consumo residual, mas está sempre a consumir” - ver mais aqui.

#4 - Continuar a abastecer o depósito depois de dar o "clique"?

Certamente que já se deslocou a um posto de combustível para atestar o depósito. Por norma as "pistolas" da mangueira têm um mecanismo que permite fixar o "gatilho". Quando o depósito está cheio, o mecanismo de fixação é desativado e surge um primeiro clique. Quando se ouve o primeiro clique é sinal que o combustível atingiu o seu limite máximo no depósito. Esse clique surge por questões de segurança - ver mais aqui.

E são estes 4 dos mitos mais populares do que se ouve por aí. Se conhecer outros, partilhem connosco.