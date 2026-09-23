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Motores/Energia

Comprar um elétrico usado afinal compensa mais do que um a gasolina?

19 Comentários

O conta-quilómetros sempre foi o primeiro ponto ao avaliar a compra de uma viatura usada. Quilometragem elevada é um aviso para potenciais avarias e custos na oficina. Uma análise feita no Reino Unido a mais de 47,4 milhões de inspeções periódicas revela que esta regra não se aplica aos elétricos modernos.

Os dados recolhidos mostram que, à medida que a distância percorrida aumenta, os carros 100% elétricos registam significativamente menos falhas mecânicas do que os modelos equivalentes a gasolina. Este cenário ganha especial relevância no mercado de usados, impulsionado pelo fluxo constante de modelos provenientes de frotas e contratos de renting com utilização intensiva.

Reviravolta dos elétricos com alta quilometragem

Nas fases iniciais de rodagem, abaixo dos 96.500 quilómetros, a taxa de reprovação entre elétricos e modelos a combustão mantém-se praticamente igual. A grande diferença manifesta-se quando acumulam mais estrada. Entre os 145.000 e os 193.000 quilómetros, apenas 16,5% dos elétricos chumbam na inspeção periódica, em contraste com os 22,1% registados pelos motores a gasolina. Apresentam uma probabilidade de falha cerca de 25% inferior.

Acima da fasquia dos 193.000 quilómetros, a vantagem dos motores elétricos consolida-se ainda mais. Neste patamar de utilização severa, a taxa de reprovação dos elétricos situa-se nos 16%, enquanto os a combustão disparam para os 23,5%. A razão reside na mecânica pura e dura. A ausência de componentes móveis complexos como embraiagens, correias de distribuição, caixas de velocidades manuais ou linhas de escape reduz radicalmente os pontos de desgaste por atrito.

Pneus e travões: pontos críticos que exigem cautela

Outro mito recorrente sobre os elétricos em segunda mão prende-se com a longevidade das baterias. Auditorias anteriores a mais de 22.700 módulos de baterias já indicavam que a degradação da capacidade útil é bem mais lenta do que o receio geral faz crer. Contudo, estes números não significam que qualquer veículo elétrico com elevada quilometragem represente um negócio perfeito e isento de surpresas financeiras.

O mesmo relatório estatístico aponta que os automóveis elétricos chegam a registar quase o dobro das anomalias associadas ao estado e desgaste dos pneus. Em simultâneo, unidades que circulam pouco tendem a apresentar problemas de corrosão no sistema de travagem mecânica, uma consequência direta do uso predominante da travagem regenerativa no dia a dia.

A conclusão é que a quilometragem deixou de servir como sentença final para avaliar a durabilidade de uma viatura. O histórico comprovado de manutenção, a verificação do estado dos travões e pneus e o relatório detalhado de saúde da bateria continuam a ser passos indispensáveis. Ainda assim, a evidência técnica demonstra que um elétrico bem estimado tolera distâncias muito longas com um desgaste global bastante menor face aos blocos tradicionais.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
elétrico quilómetros usado

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  1. Avatar de Jl
    Jl

    Não entendo, então se andam por aí a dizer que estão a aumentar os combustíveis para se vender eléctricos e agora vêem com esta?

    Já devem ter convocado nova reunião para novas formas de luta. Loool

    Responder
    1. Avatar de Rui
      Rui

      Uma "pequena" correção, na palavra que escreveu "vêem" deu 2 erros.

      Provavelmente queria dizer "vêm" do verbo vir, porque "veem" é do verbo ver e não tem acento circunflexo.

      🙂

      Responder
      1. Avatar de JL
        JL

        Obrigado pela correção.

        Responder
      2. Avatar de Yamahia
        Yamahia

        É incrível a quantidade de artigos q ultimamente tentam branquear o carro elektro usado.

        No entanto, não há muito tempo, foi verificado q Tesla elektro é o q tem maior taxa de chumbos nas inspeções.

        https ://auto.sapo.pt/noticias/692d4ce98f71372290573e77/tuv-2026-tesla-model-y-tem-a-pior-fiabilidade-encontrada-em-10-anos

        Responder
        1. Avatar de JL
          JL

          Sim, o seu é um deles, não se esqueça que o TUV não é no Reino Unido.

          Responder
          1. Avatar de Yamahia
            Yamahia

            Mas não está satisfeito? Bolas…

            Tome lá mais um. Metade dos elektros Tesla chumbam, e os outros elektros chumbam mais do que a generalidade dos carros de combustão da mesma idade.

            https ://yle.fi/a/74-20186654

        2. Avatar de Toni da Adega
          Toni da Adega

          Poucos sabem. Mas qualidade é fiabilidade de Tesla e qualidade ou fiabilidade de Elektros são coisas distintas.

          É difícil de perceber mas produto e marca são coisas diferentes.

          Responder
        3. Avatar de JL
          JL

          Já agora, onde isso desmente este artigo ?

          Responder
          1. Avatar de Yamahia
            Yamahia

            Este artigo é como tantos outros que têm surgido ultimamente, visando dar ênfase ao escoamento dos elektros usados.

            Deviam ser presos, pois estão claramente a enganar as pessoas. Por exemplo, nenhum Tesla de 2019 a 2022 se aproveita como usado. As baterias vão dar problemas, certinho como o aço.

            Agora vieram com a tanga da LFP, a ver se pega, mas é outro embuste, já comprovado e ainda pior que as químicas originais.

            Se o carro for comprado sem garantia da bateria, e já são muitos os que ultrapassaram os 160 ou 192 mil km, consoante o tamanho da bateria, o cliente agarra-se ao pau. Mesmo que tenha levado uma bateria de substituição há poucos meses. E, infelizmente, não param de vir a público exemplos dramáticos.

    2. Avatar de Eu
      Eu

      Sim, uma reunião, um encontro e vários debates.

      Aliás, as pessoas andam extremamente preocupadas com esse assunto.

      Tu não és tolinho nenhum por andar tão preocupado com a vida dos outros, não…nada disso, lol.

      Tu não és tolinho nenhum por andares tão excitado com o aumento dos combustíveis, apenas porque beneficia as tuas balelas…não, nada disso, lol.

      oh pah, vai trabalhar um bocado e compra lá o M4. Vais ver que ficas bem melhor contigo próprio, mais descansado, sem olhar tanto para o nível da bateria. Passas mais tempo com os olhos no nível da bateria do que na estrada.

      Responder
      1. Avatar de JL
        JL

        Exato, está a ver como sabe, se não andassem não andavam a dizer que aumentaram os combustíveis para as pessoas comprarem elétricos.

        Quem está preocupado com a vida dos outros é você, tanto que até me menciona no outro artigo.

        Ando excitado ? não entendi essa, onde falei em combustíveis ? Errado, eu estou a beneficiar os tolinhos como você nos combustíveis, porque é menos um a criar demanda.

        Eu vou trabalhar quando eu quero, lá vêm eles com o comportamento de rebanho a pensar que mandam nos outros, portanto mais um que participa nas reuniões onde recebem ordens, e pensam que os outros são iguais.

        Eu estou bem comigo próprio, e a prova está você a dar com essas invenções, já agora alerto que todo o seu esforço é em vão.

        Mais uma, se passasse o tempo a ver o nível da bateria não estava aqui, enfim, os incomodados do costume.

        Responder
        1. Avatar de Eu
          Eu

          Já arranjas um M4 usado por volta dos 50 mil e acabavas com esse complexo de inferioridade.

          Manda vídeos a fazer rotundas, já que o teu charuto atual não te permite, lol. O teu carro é que manda no que podes fazer com ele e quando podes andar com ele…mais nada.

          Responder
          1. Avatar de Jl
            Jl

            Complexo de inferiodade ? Então mas vem acusar os outros dos seus problemas ?

            Então mande lá vídeos do seu a fazer o mesmo ? Já que está com esse complexo.

            Claro que não,o meu charuto faz as rotundas a direito, pouco tempo e pneus.

            E um m4 não, muitos dizem que desligam e não desligam, conhece tanto esses carros com eu de lagares de azeite. Lool

            https ://f80.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1244672

          2. Avatar de Realista
            Realista

            A lógica do Tuga:

            Gastar €56.000 num M3 Performance novo é caro, mas gastar €50.000 num carro usado com 10 anos e que dá mais despesa do que o seu valor comercial, é já é boa ideia…

            Qualquer dia estão a decantar óleo de fritar para abastecer o carro.

  2. Avatar de Realista
    Realista

    Sempre compensou… o problema sempre foi os que preferem perder €100 em 10 minutos que reclamam dos elétricos.

    Responder
  3. Avatar de B@rão Vermelho
    B@rão Vermelho

    Um dos maiores pontos de chumbo dos carros a combustão são os fumos.

    Basicamente a maioria chumba nessa parte.

    Responder
    1. Avatar de JL
      JL

      Como é possível ? afinal os fumos contêm o gás da vida.

      Responder
  4. Avatar de Klimane
    Klimane

    Andamos anos a reclamar que os eléctricos não eram a solução, agora chegou a fatura da falta de visão. Enquanto houver dependência do petróleo seremos sempre reféns.

    Responder
  5. Avatar de TogasPacho
    TogasPacho

    Só ainda não decidi se o meu próximo carro irá ser EV ou PHEV.

    100% combustão está fora de hipótese e têm os dias contados.

    Responder
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