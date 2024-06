Comprar um carro elétrico pode poupar até 8.300 euros em 4 anos, segundo um estudo

Os carros elétricos não são para todos, mas para quem consegue adaptar a sua vida para usar no seu dia a dia um elétrico, possivelmente vai obter uma poupança significativa. Um estudo recente dá conta que em 4 anos, são mais de 8 mil euros de poupança.

Segundo um estudo recente da New AutoMotive, os compradores de um automóvel elétrico poupam entre 3.000 e 7.000 libras (cerca de 3.500 e 8.300 euros à taxa de câmbio) durante os primeiros quatro anos de utilização. Além disso, a paridade de preços com os modelos térmicos está cada vez mais próxima (estima-se que seja atingida a partir de 2026).

As poupanças descritas no estudo devem-se aos preços mais baixos da energia, à manutenção mais barata e às várias isenções fiscais de que beneficiam os veículos elétricos no Reino Unido (e um pouco por toda a Europa). Quanto mais quilómetros forem percorridos com um veículo deste tipo, maiores serão as poupanças em relação a um veículo térmico.

Carros elétricos estão apenas 12% mais caros que os térmicos

A New AutoMotive comparou o preço inicial e os custos de funcionamento de sete veículos elétricos populares (incluindo o Citroën ë-C4 e o Peugeot E-2008 do Grupo Stellantis) com os seus equivalentes a gasolina em três cenários diferentes (compra a pronto, leasing e financiamento com várias opções). Em 25% dos casos, o automóvel elétrico é amortizado em dois anos e meio, no máximo, enquanto noutros 30% dos casos as economias começam menos de um ano após a compra.

O estudo mostra também que o custo inicial é apenas 12% superior ao de um modelo equivalente a gasolina, um valor muito inferior aos 50% frequentemente citados.

Muitos automobilistas só consideram os veículos elétricos, quando estes custam o mesmo ou menos do que os seus equivalentes a gasolina ou a gasóleo. O nosso relatório conclui que o Reino Unido está a atingir esse ponto de viragem. Em breve, a compra de um veículo elétrico deixará de ser apenas uma opção ambientalmente responsável e financeiramente inteligente. Será também uma opção financeiramente inteligente, e os consumidores poderão começar a poupar desde o primeiro dia.

Afirma Ben Nelmes, diretor-geral da New AutoMotive.

A mobilidade elétrica é uma opção "financeiramente inteligente

Para impulsionar a mobilidade elétrica, a consultora recomenda que se expliquem melhor as economias de custos, que se desfaçam os mitos em torno destes veículos. Além disso, sugerem, é importante reduzir os impostos sobre os carregamentos públicos e que o Estado crie apoios para a compra de carregadores domésticos, uma vez que se trata de um incentivo muito eficaz para as pessoas com rendimentos baixos e médios.

A redução dos preços dos automóveis elétricos está a ser impulsionada pelo mandato ZEV do Reino Unido, que fornece uma tábua de salvação para aqueles que têm de escolher entre um depósito vazio ou uma carteira vazia.

Concluiu o diretor-geral da New AutoMotive.