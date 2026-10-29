Como redes de câmaras inteligentes já ajudam a polícia a identificar condutores

A American Civil Liberties Union (ACLU) alertou que as autoridades norte-americanas recorrem cada vez mais a leitores automáticos de matrículas (em inglês, ALPR) e a ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para mandar parar condutores que não são suspeitos de nenhum crime concreto. Estes sistemas de câmaras registam a matrícula, o local e a hora de passagem de cada veículo e, ao serem integrados em redes nacionais, permitem reconstruir percursos e analisar hábitos de circulação.

Conforme contado, Grace Knowles, uma jovem da Virgínia, fez uma viagem em setembro de 2025 e foi parada a caminho da Florida por alegadamente passar demasiado tempo na faixa da esquerda. O agente, que acabou por se identificar como agente especial do Federal Bureau of Investigation (FBI), disse-lhe que a matrícula tinha sido sinalizada por padrões de viagem suspeitos, mostrando-lhe um mapa dos locais onde ela tinha sido registada. A ACLU escreve que é possível que Knowles tenha sido parada ao abrigo de um programa deste tipo.

Noutro caso, em abril de 2025, no Wisconsin, a polícia usou a Flock para apurar que um homem “viaja frequentemente para o Michigan”, onde a canábis é legal, e usou essas viagens como parte da justificação para lhe revistar o carro. O homem tinha também acusações de incumprimento de caução e de violência doméstica.

Sem infraestrutura, as câmaras de vídeo da Flock Safety emitem alertas instantâneos sobre pessoas e veículos, sem necessidade de monitorização constante, e integram-se com os sistemas de reconhecimento de matrículas de veículos, disparos de armas de fogo e drones, promovendo o sucesso das investigações.

Os tribunais começam a reagir sobre estas câmaras

A 1 de outubro de 2026, a juíza federal Sara Hill, do Oklahoma, decidiu que a consulta ao histórico de localização de uma condutora, feita sem mandado, violou a Quarta Emenda, que protege os cidadãos contra buscas e apreensões governamentais arbitrárias ou irrazoáveis às suas pessoas, casas, papéis e pertences.

A juíza considerou a paragem inicial justificada, mas entendeu que não havia suspeita razoável para a prolongar. Toda a prova obtida a seguir foi excluída, incluindo cerca de 41 kg de metanfetamina (91 libras).

A decisão não vincula outros tribunais e a Flock espera que seja revertida em recurso. A jurisprudência anterior entendia, em geral, que estas câmaras não violam a Quarta Emenda, por só registarem carros em vias públicas.

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