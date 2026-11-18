Portugal prepara uma nova estratégia para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, com a eletrificação dos transportes e o incentivo a alternativas mais sustentáveis entre as principais prioridades.

Na COP31, em Antália, na Turquia, o Governo apresentou o novo Roteiro para a Transição dos Combustíveis Fósseis, que estabelece como objetivo reduzir em 52% o consumo de gasolina e gasóleo no transporte rodoviário até 2040. A proposta surge numa altura em que o consumo destes combustíveis atingiu, em 2025, o valor mais elevado da última década.

Este é o nosso roteiro para o abandono dos combustíveis fósseis, uma transição que queremos que seja justa e que não deixe ninguém para trás. Queremos Portugal na linha da frente desta transformação, para reduzir a nossa dependência energética externa.

Disse a ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, na COP31, na Turquia, aquando apresentação do documento, frisando que “nós queremos é mesmo um abandono” do gasóleo e da gasolina.

Consumo de combustíveis continua a aumentar em Portugal

De acordo com os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o consumo de combustíveis rodoviários derivados do petróleo aumentou 4,5% em 2025, face ao ano anterior. A gasolina registou a maior subida, com um crescimento de 8,6%, seguindo-se o GPL Auto, com 14,6%, e o gasóleo, com 3,1%.

No total, o consumo de produtos petrolíferos no transporte rodoviário aproximou-se dos seis milhões de toneladas, um máximo desde 2016. Atualmente, os transportes representam cerca de 80% do consumo final de produtos petrolíferos em Portugal, sendo o transporte rodoviário responsável por 41% do consumo nacional de combustíveis fósseis.

Perante este cenário, o Executivo pretende inverter a tendência, reduzindo a utilização de gasolina e gasóleo e aumentando significativamente o peso da eletricidade no transporte rodoviário.

Eletricidade deverá representar 20% do consumo em 2040

Uma das principais metas do roteiro passa por multiplicar por 10 o peso da eletricidade no consumo energético dos transportes rodoviários, passando dos atuais 2% para aproximadamente 20% em 2040. Segundo o Ministério do Ambiente e da Energia, esta transformação poderá permitir reduzir o consumo de petróleo em cerca de 20 milhões de barris por ano, por comparação com 2024.

A estratégia prevê ainda:

Acelerar a eletrificação dos automóveis ligeiros e dos autocarros;

a eletrificação dos automóveis ligeiros e dos autocarros; Melhorar a eficiência energética;

a eficiência energética; Promover combustíveis renováveis nos segmentos em que a eletrificação direta apresenta maiores dificuldades, nomeadamente no transporte pesado de mercadorias.

Governo prevê 200 milhões de euros em apoios

Entre as medidas anunciadas para 2027 estão 50 milhões de euros em cheques para apoiar a aquisição de veículos elétricos pela população em geral. Através do Fundo Social para o Clima, está também previsto o apoio à compra de 21 mil veículos elétricos destinados a famílias carenciadas e microempresas.

Para o transporte pesado, o Governo prevê um investimento de 150 milhões de euros, incluindo o desenvolvimento de infraestruturas de carregamento, através do Fundo de Modernização.

O roteiro contempla ainda o reforço da produção nacional de combustíveis de baixo carbono, a adaptação das infraestruturas de abastecimento e armazenamento e a mobilização de investimento para acelerar a transição energética.

Hoje, Portugal assume um compromisso claro: não nos limitamos a definir objetivos, queremos identificar as medidas necessárias para os concretizar. Vamos abrir este processo à participação da sociedade, ouvir as empresas, as organizações ambientais e os cidadãos e avaliar novas soluções para acelerar a redução da dependência dos combustíveis fósseis.

Afirmou Graça Carvalho, no Pavilhão de Portugal na COP31, em Antália, conforme citado pelo Expresso.

Versão final deverá ficar concluída em 2027

O documento apresentado na COP31 ainda não corresponde à versão definitiva da estratégia. Em dezembro de 2026, serão avaliadas e simuladas as medidas em análise, seguindo-se uma consulta pública de 30 dias, prevista para janeiro de 2027.

A versão final, com medidas e metas concretas, deverá ficar concluída durante o primeiro trimestre de 2027. As propostas serão avaliadas tendo em conta a redução das emissões ao longo do ciclo de vida, os custos para famílias e empresas, a viabilidade tecnológica e económica, e o contributo para a segurança energética.

Com este roteiro, Portugal pretende alinhar a redução da dependência dos combustíveis fósseis com o objetivo de alcançar a neutralidade climática em 2045 e reduzir para metade a dependência energética externa até 2034.

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