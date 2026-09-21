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Motores/Energia

Como o novo diretor de design da Renault quer dar personalidade aos SUVs da marca

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O novo responsável pelo design da marca Renault, Alexandre Malval, revelou os planos para os próximos anos, com destaque para a renovação do Rafale, do Austral e do Scenic, além de um concept car que poderá ser apresentado já em outubro.

Depois de passar pela Audi e pela Mercedes, e de ter liderado o design da Citroën na era do C4 Cactus e do C5 Aircross, Alexandre Malval regressou à Renault, marca onde começou a carreira depois de ter sido patrocinado pela empresa durante a formação no Royal College of Art, em Londres, nos anos 90. Cresceu rodeado de Renault 4 e 5, e reporta agora a Laurens van den Acker, diretor de design do grupo.

Segundo o próprio, em declarações à Auto Express, o objetivo passa por reforçar a identidade da marca através do conceito voiture à vivre, associado ao espaço, à versatilidade e ao conforto que tornaram modelos como o Espace e o Scenic originais em referências no segmento dos monovolumes.

Concept em outubro e foco nos modelos de segmento C

A primeira expressão pública da era Malval poderá surgir já em outubro, com um concept car de segmento médio construído em torno do tema crafted space, herdado do ADN do Espace e do Scenic.

Ainda assim, o designer sublinha que este projeto conceptual antecede em cerca de dois anos aquele que será o seu primeiro modelo de produção assinado de raiz. A prioridade imediata está centrada na renovação do portfólio central da marca, nomeadamente o Rafale, o Austral híbrido e o Scenic elétrico.

Quanto ao Rafale, a Renault confirma que o sucessor assentará na nova arquitetura eletrificada RG EV Medium 2.0, capaz de suportar configurações de tração traseira ou integral.

Proporções como ferramenta de design

Questionado sobre a liberdade que a nova plataforma oferece ao nível das proporções, Malval garante que existe margem para trabalhar elementos como a distância entre eixos, o tamanho das jantes e a via, sempre dentro de critérios de sentido e de custo.

O responsável destaca ainda o apoio da liderança da marca, nomeadamente do diretor-executivo do grupo, François Provost, e do diretor-executivo da Renault, Fabrice Cambolive, ambos descritos como particularmente sensíveis à importância do design bem-sucedido nos resultados comerciais da empresa.

Evolução, não repetição

No que toca a modelos históricos como o Scenic ou o Clio, Malval defende uma linha de continuidade que passa pela evolução e não pela repetição literal das gerações anteriores. Ou seja, preservar o espírito original, mas adaptando a proposta às exigências atuais do mercado.

Relativamente à estética mais agressiva do novo Clio, o designer admite alguma reserva, considerando que esse registo não faz parte do ADN central da marca, reconhecendo, ao mesmo tempo, que nem todos os modelos precisam de seguir a mesma receita estética, havendo espaço para variações consoante o posicionamento de cada carro.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
Renault SUV

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  1. Avatar de Yuri Bezmenov - segunda fase
    Yuri Bezmenov – segunda fase

    A renault já tem dos carros mais bonitos do mercado, não tem de inventar muito.

    A VW é que precisa de fazer algo para melhor o design horrivel dos sem carros electricos, o design e a qualidade de interiores.

    Responder
    1. Avatar de Gonçalo
      Gonçalo

      Verdade a Vw perdeu se completamente comparando com os franceses parece que fazem de proposito

      Responder
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