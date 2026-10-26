Como Inglaterra resolveu o problema dos cabos de carregamento nos passeios

Em Inglaterra, quem não tem estacionamento fora da via pública, como uma garagem ou pátio, enfrenta um problema prático ao carregar o carro elétrico em casa, uma vez que, à semelhança de Portugal, não é permitido estender o cabo por cima do passeio entre a habitação e o veículo. Em alternativa a este cenário, muitas autarquias inglesas aceitam a chamada calha de carregamento (em inglês, gully).

A gully é um pequeno canal embutido no passeio, ao nível do pavimento, por onde passa o cabo que liga a habitação ao veículo estacionado, sem criar risco de tropeço. Até agora, a instalação exigia autorização urbanística, mas, desde 21 de outubro, os condutores que não dispõem de estacionamento fora da via pública deixaram de precisar dessa licença, salvo em zonas de conservação.

O que muda com a nova regra

O processo de licenciamento chegou a demorar até 15 meses em algumas zonas, segundo Caroline Pidgeon, membro liberal-democrata da Câmara dos Lordes que defendeu a alteração. Conforme contado pelo The Guardian, dispensar este passo permite poupar entre 300 e 500 libras (o equivalente a cerca de 360 e 600 euros). Além disso, o universo de potenciais interessados é vasto, uma vez que, em Inglaterra, um em cada três agregados familiares não tem entrada privada para estacionar. De acordo com o jornal, há 9,3 milhões as famílias sem estacionamento fora da via pública.

Segundo a Gul-e, empresa que já instalou 400 unidades, a colocação demora entre uma e duas horas e o equipamento é uma estrutura de aço reforçada, capaz de suportar a passagem de um camião e de durar décadas sem manutenção.

Crédito: Kerbo Charge, via The Guardian

Potencial de poupança

O interesse na solução está na diferença de custos. Segundo a ChargeUK, associação do setor, o carregamento doméstico fora das horas de pico custa em média 8 pence (o equivalente a cerca de 0,1 euros) por kWh, contra 54 pence (o equivalente a cerca de 0,65 euros) no carregamento público padrão.

De acordo com o jornal, ao carregar em frente a casa em vez de usar um posto público, o custo pode ser reduzido em até 90%. A estes valores junta-se a descida do IVA da eletricidade doméstica de 5% para 0% desde 1 de outubro, de forma temporária e até 31 de março de 2027, enquanto o do carregamento público se mantém nos 20%.

Quanto à instalação, a Kerbo Charge indica um custo médio de cerca de 1200 libras (o equivalente a cerca de 1430 euros) com IVA incluído sem apoio, mas o valor varia consoante a autarquia, uma vez que o governo britânico disponibilizou 25 milhões de libras às autarquias inglesas e estas distribuem o apoio de formas distintas.

Crédito: Gul-e, via The Guardian

Uma solução que depende da autarquia

Apesar de a licença ter deixado de ser necessária, soube-se, em maio, que mais de 20 autarquias pareciam resistir à instalação de calhas, entre elas Kent, Leicester e Worcestershire, estando a maioria em Londres, como Waltham Forest e Hackney.

Os motivos invocados incluem a segurança, a manutenção e a responsabilidade em caso de acidente. Em Ealing, por exemplo, a decisão passou por não avançar com um projeto-piloto por considerar o impacto nos passeios, especialmente para pessoas idosas, com mobilidade reduzida ou deficiência visual.

Crédito: Gul-e, via The Guardian

E em Portugal?

Conforme explicámos anteriormente, em Portugal, passar o cabo pelo passeio não é, geralmente, permitido e pode resultar em coima ou em responsabilidade em caso de acidente.

Além disso, segundo o Automóvel Club de Portugal, não existe uma regra nacional que autorize a passagem de um cabo da habitação para um carro estacionado na rua. Assim sendo, quem não tem estacionamento próprio fica dependente da rede pública de carregamento ou, em edifícios, de soluções coletivas no condomínio.

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