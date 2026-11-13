Como câmaras com IA nos autocarros escolares estão a gerar milhões em multas

Milhares de autocarros escolares nos Estados Unidos estão equipados com câmaras de Inteligência Artificial (IA) que detetam ultrapassagens ilegais. Apesar de o sistema já ter originado centenas de milhares de multas, uma investigação levanta dúvidas sobre o seu impacto na redução das infrações e dos acidentes.

A fiscalização rodoviária com recurso a IA está a ganhar terreno nos Estados Unidos, com várias empresas a instalar câmaras em autocarros escolares para identificar os condutores que não param quando os veículos estão a deixar ou a recolher crianças. Embora o objetivo passe por reforçar a segurança dos alunos, mas uma investigação conduzida pela Bloomberg e pela Type Investigations questiona se os resultados justificam o volume de multas e as receitas geradas.

Uma tecnologia que gera receitas milionárias

Uma das empresas com maior presença neste mercado é a BusPatrol que, segundo a investigação, equipou cerca de 35 mil autocarros em 24 estados norte-americanos, abrangendo mais de 350 distritos escolares. As câmaras registam possíveis infrações e a IA filtra as ocorrências. Um especialista analisa depois as imagens e prepara um processo com as provas, que é enviado às autoridades policiais para validação antes da emissão de qualquer multa.

No condado de Montgomery, no Maryland, a investigação contabilizou mais de 375 mil multas e cerca de 92 milhões de dólares em coimas emitidas. Entre os anos fiscais de 2019 e 2024, o condado reteve aproximadamente 18,5 milhões de dólares das multas efetivamente cobradas e reservou cerca de 40 milhões para a BusPatrol. A empresa justifica estes valores com os custos de instalação e funcionamento da tecnologia, e afirma que assume os prejuízos quando as despesas ultrapassam as receitas.

Apesar da dimensão do programa, a investigação não encontrou evidências de uma redução significativa das infrações, nem provas de que tenham diminuído os acidentes junto de autocarros escolares parados. Entre 2020 e 2025, o número de multas por câmara ativa passou de 36 para 34. Ainda assim, os dados oficiais do condado indicam que o total de multas diminuiu face ao pico registado em 2022.

Ilustração de Brown Bird Design. Fonte: Relatório sobre o Sistema de Monitorização de Autocarros Escolares do Ano Fiscal de 2025, Condado de Montgomery, via Type Investigations

Outras empresas apostam no mesmo modelo

Na Florida, o conselho escolar do condado de Osceola aprovou, em agosto, um contrato com a Verra Mobility para instalar sistemas semelhantes ao da BusPatrol, sem custos iniciais para o distrito. As receitas serão divididas em partes iguais entre a empresa e o distrito, cabendo às autoridades policiais confirmar as infrações suspeitas.

A Verra Mobility afirma que 98% dos condutores multados não reincidem e que o número de multas desce cerca de 70% ao longo de um ano letivo.

No sudeste do Idaho, a Teton Stage Lines está a trabalhar com a AngelTrax na utilização de IA para detetar ultrapassagens ilegais a autocarros escolares parados. A empresa refere que, noutros locais onde a tecnologia está implementada, 98% dos condutores identificados não repetiram a infração e que alguns programas registaram reduções anuais até 33%. As duas organizações colaboram também com legisladores para permitir a utilização desta tecnologia em todo o estado.

A expansão da fiscalização por IA levanta questões

Este tipo de tecnologia insere-se numa tendência mais ampla de utilização de câmaras com IA para identificar infrações. Conforme informámos anteriormente, em Dallas, foram instaladas câmaras em camiões de recolha de resíduos para detetar problemas de conservação de imóveis e atribuir classificações às propriedades.

Segundo uma investigação da NBC 5, o sistema identificou potenciais infrações em mais de 21 mil propriedades, e as classificações eram usadas pelos serviços municipais para definir prioridades de fiscalização, ficando a análise das imagens a cargo de funcionários.

A iniciativa gerou preocupações com a privacidade e o risco de penalizações injustas e, na sequência das críticas, a cidade anunciou em outubro alterações ao programa, incluindo a substituição da designação blight score por image index e o reforço das medidas de proteção da privacidade.

Entretanto, a Flock, conhecida pelos seus sistemas de videovigilância e de leitura automática de matrículas, também tem sido alvo de controvérsia. Em Grass Valley, na Califórnia, foram reinstaladas pelo menos duas câmaras depois de a autarquia ter cancelado o contrato e os equipamentos terem sido removidos. A empresa atribuiu o sucedido a um processo automático de manutenção que interpretou a remoção como uma avaria.

Em Dayton, no Minnesota, ocorreu um caso semelhante, no qual duas câmaras foram reinstaladas apesar de a autarquia ter informado a empresa de que o programa estava suspenso e de que não deviam ser executadas ordens de manutenção.