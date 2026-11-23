A Tesla apresentou o Full Self-Driving (FSD) V15, com uma interface muito mais realista e promessas de maior segurança.

A Tesla anunciou o FSD V15, e um dos principais destaques desta versão é o Reality View, uma representação digital do ambiente em redor do veículo com um nível de realismo muito superior ao das visualizações anteriores, que assentavam em fundos escuros e em veículos desenhados como formas simples e angulosas. O detalhe é tal que Elon Musk comparou o novo aspeto ao da franquia Grand Theft Auto, à qual já tinha feito críticas por causa do seu conteúdo violento.

Além de ajudar o condutor a perceber o que o carro está a detetar, a interface apresenta setas flutuantes que indicam as próximas viragens, uma solução semelhante à da funcionalidade Augmented View da BMW. Segundo Musk, a navegação torna-se também mais intuitiva, uma vez que os ocupantes podem selecionar locais diretamente na visualização.

It’s like GTA — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2026

Relativamente à segurança, a marca garante que o FSD V15 lida 25 vezes melhor com situações críticas do que a versão anterior e que é nove vezes mais seguro do que um condutor humano. Contudo, a Tesla não detalhou a metodologia usada para chegar aos valores desta versão em concreto. Curiosamente, a marca já esteve sob escrutínio devido às estatísticas de segurança que divulgou anteriormente, e estas melhorias, a confirmarem-se, poderiam reforçar o seu argumento a favor de uma aprovação mais alargada na Europa.

Um ecossistema cada vez mais ligado

Segundo a Tesla, estes avanços devem-se em parte a um codificador de visão atualizado, partilhado entre o FSD, o robotaxi e o robô humanoide Optimus, com a atualização a melhorar também a deteção de buracos, animais, detritos na estrada, sinais e poças de água. Apesar da evolução, o FSD mantém-se classificado como um sistema de assistência à condução de nível 2, exigindo supervisão humana em permanência.

Nos Estados Unidos, o sistema é disponibilizado através de uma subscrição mensal de 99 dólares, depois de a Tesla ter descontinuado, este ano, a opção de compra única. Na Europa, a primeira aprovação foi concedida pela autoridade reguladora neerlandesa (RDW) e vários países já reconheceram essa aprovação provisória, mas a União Europeia ainda não decidiu se o sistema poderá ser autorizado em todo o bloco. A votação a nível europeu, que não se realizou em outubro, ficou adiada para dezembro, pelo menos.

Entretanto, uma vez que o codificador de visão é partilhado, as melhorias na perceção visual do FSD poderão beneficiar também a frota de robotaxis da Tesla, tornando o serviço de transporte autónomo mais seguro e fiável.

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