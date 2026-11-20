A Sony apresentou um pedido de patente para um sistema que detetaria outdoors através de câmaras e libertaria no habitáculo o aroma do produto anunciado.

Muitos automóveis modernos são dominados por grandes ecrãs e os smartphones continuam a ser difíceis de largar, mesmo ao volante. Por isso, a Sony decidiu explorar uma abordagem diferente, voltando-se para outro sentido: o olfato. Em julho, nos Estados Unidos, a empresa apresentou um pedido de patente para um sistema capaz de fazer circular diferentes aromas no interior de um veículo, em função da publicidade que vai surgindo na estrada.

Como funcionaria o sistema

Existem já no mercado vários automóveis com sistemas de fragrância, e a Kia chegou a desenvolver um ambientador com cheiro a gasolina para os condutores que estão a mudar para os elétricos. No entanto, a proposta da Sony é mais sofisticada.

Uma câmara externa a detetar um outdoor de um restaurante à beira da estrada.

O sistema recorreria a câmaras instaladas no carro para identificar painéis que anunciem determinados produtos, associaria cada produto a um aroma e enviá-lo-ia para o habitáculo. Por exemplo, ao passar por um painel de barras Mars, o veículo poderia libertar um cheiro a chocolate.

Para que tudo funcione, o sistema teria de consultar um servidor de gestão de aromas, no qual os anunciantes registariam os seus painéis e poderiam definir limitações quanto ao momento em que os aromas são libertados ou quanto às pessoas a quem se destinam, como a restrição a determinadas horas do dia.

O pedido prevê também que o aroma possa ser direcionado a passageiros específicos, com câmaras no interior do veículo a determinarem o género e a idade de cada ocupante, e que a intensidade possa aumentar à medida que o carro se aproxima do painel. Na imagem acima, veem-se vários dispensadores de fragrâncias colocados ao redor da cabine do carro.

“Publicidade dentro do carro nem sempre é bem recebida”

A publicidade no interior dos automóveis já gerou polémica noutros casos, como quando a Jeep começou a enviar anúncios para os ecrãs dos veículos dos clientes, ou quando a BMW foi criticada por apresentar anúncios de um filme do Homem-Aranha nos ecrãs de infoentretenimento.

Para muitos condutores, a condução é um momento de evasão do mundo exterior, pelo que um aroma a hambúrguer a interromper essa experiência poderá não ser bem recebido.

Do ponto de vista das empresas, contudo, é fácil perceber o interesse num sistema deste tipo, tendo em conta que uma maior exposição do público aos seus produtos, mesmo durante a condução, poderá ajudar a aumentar as vendas.

Como em todas as partilhas deste tipo, importa ressalvar que esta tecnologia de difusão de aromas dentro dos veículos trata-se apenas de um pedido de patente, o que não significa que a Sony tenha planos para colocar esta tecnologia nos automóveis.