Como a Nissan planeia enfrentar a ameaça das marcas chinesas

Com as vendas na China em queda acentuada, a Nissan quer transformar o país num centro de desenvolvimento e produção de modelos acessíveis para exportação.

À semelhança de outras fabricantes automóveis, mas não só, a Nissan está a ser fortemente afetada pelo desempenho no mercado chinês, onde as vendas recuaram 15% no primeiro semestre, para 237 mil unidades, tendo a queda sido de 32% só no segundo trimestre. Perante este cenário, a marca decidiu passar a encarar a China não apenas como mercado, mas também como fábrica e centro de desenvolvimento. À CNBC, o diretor-executivo da empresa, Ivan Espinosa, disse que pretende expandir as exportações de modelos desenvolvidos no país para competir com os nomes chineses a nível global.

Desta forma, a Nissan pretende aumentar de dois para cinco o número de modelos desenvolvidos na China que são exportados, dirigindo-os a 12 agrupamentos regionais de mercados, em vez de apenas dois mercados. A escala continua modesta, uma vez que foram expedidas cerca de quatro mil unidades até agora, esperando-se que outras 16 mil a 17 mil sigam este ano.

A ofensiva assenta em quatro modelos, cujo principal argumento será o preço, nomeadamente o sedã híbrido plug-in N6, o sedã elétrico N7 e o SUV NX8, a par da pickup Frontier Pro. Esta última já está à venda no México e será alargada a outros mercados até 2027, ao passo que o N7 se destina à América Latina e ao Sudeste Asiático.

Os rivais seguem o mesmo caminho

Além da Nissan, há outras fabricantes a repensar a estratégia para fazer frente à rivais chinesas. A Volkswagen, por exemplo, que já tinha adotado a filosofia “na China, para a China”, com 50 modelos eletrificados previstos até 2030, evoluiu para “na China e além”, planeando levar software e plataformas desenvolvidos no país para carros produzidos noutras fábricas pelo mundo.

Depois, a Toyota entregou decisões de engenharia importantes à gestão sediada na China e trabalha com empresas como a Huawei, a Xiaomi e a Momenta, e a Honda renovou a joint venture com a GAC até 2038, ainda que o seu diretor-executivo tenha admitido que a marca não tem hipóteses de competir com a eficiência chinesa.

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