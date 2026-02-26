Como a Nissan está a dar uma “segunda vida” às baterias do icónico LEAF

Quinze anos após o lançamento da primeira versão, o impacto do Nissan LEAF continua a ir muito além da estrada. Depois de atingirem o fim da sua vida útil em veículos, as baterias continuam a ter um papel fundamental, ganhando uma "segunda vida".

Orientada pelo conceito Nissan 4R (Reutilizar, Refabricar, Revender e Reciclar), a marca tem vindo a reutilizar baterias do Nissan LEAF em projetos de energia sustentável em todo o mundo, desde escolas e comunidades isoladas até instalações industriais e edifícios corporativos.

Estas soluções contribuem para reduzir desperdícios, maximizar o valor dos recursos e acelerar a transição para um futuro mais sustentável.

Fim de vida dos Nissan LEAF transforma baterias em fontes de energia

Na África do Sul, esta abordagem ganhou expressão na Filadelfia School, uma escola residencial que acolhe cerca de 470 alunos com deficiência.

Perante falhas frequentes de energia que afetavam aulas, serviços essenciais e a vida nos dormitórios, a instalação de painéis solares combinados com baterias reutilizadas do Nissan LEAF passou a garantir eletricidade fiável, assegurando condições adequadas de aprendizagem, comunicação e bem-estar para alunos e professores.

Já em Melilla, cidade espanhola situada no Norte de África e isolada de qualquer rede elétrica nacional, as baterias de segunda vida do Nissan LEAF desempenham um papel crítico na estabilidade energética local.

Integradas num projeto desenvolvido em parceria com a Enel e a Loccioni, estas baterias permitem fornecer energia de reserva à rede durante interrupções, garantindo tempo suficiente para restabelecer operações e protegendo o fornecimento elétrico a mais de 90 mil habitantes.

No Japão, a reutilização das baterias estende-se ao ambiente industrial. Na fábrica de Oppama, baterias de segunda vida alimentam mais de 700 veículos guiados automaticamente (AGV), responsáveis pelo transporte de componentes na linha de produção.

Esta solução permite o seguinte:

Reduzir desperdícios;

Aumentar a eficiência operacional;

Substituir baterias tradicionais menos duráveis.

Desta forma, a Nissan contribui para fábricas mais sustentáveis e energeticamente eficientes.

Nos Estados Unidos, na sede da Nissan em Franklin, Tennessee, as baterias reutilizadas integram um sistema de armazenamento de energia que capta eletricidade fora dos períodos de maior consumo e a disponibiliza durante picos de procura.

Este sistema, composto por baterias provenientes de cerca de 50 a 60 veículos Nissan LEAF, permite reduzir emissões de dióxido de carbono, diminuir custos energéticos e aliviar a pressão sobre a rede elétrica local.

Nissan Green Program 2030 e Nissan Social Program 2030

Paralelamente, a Nissan tem vindo a apoiar comunidades remotas e regiões afetadas por catástrofes naturais através da instalação de iluminação pública autónoma, alimentada por energia solar e baterias reutilizadas.

Em parceria com a 4R Energy Corporation, estas soluções têm sido implementadas em cidades como Namie, afetada pelo tsunami de 2011, e mais recentemente em Suzu, após o sismo de 2024, promovendo segurança, conforto e apoio à recuperação das comunidades.

Estas iniciativas refletem a estratégia global de sustentabilidade da Nissan, assente no Nissan Green Program 2030 e no Nissan Social Program 2030, e alinhada com a ambição da marca de alcançar a neutralidade carbónica até 2050 em todas as suas operações e ao longo do ciclo de vida dos seus produtos.

Ao prolongar a vida útil das baterias e repensar a forma como os recursos são utilizados, a Nissan reforça não só o seu compromisso ambiental e social, como o valor dos seus veículos elétricos, "tornando modelos como o Nissan LEAF uma escolha cada vez mais inteligente, sustentável e preparada para os desafios do futuro".

Produzido na fábrica da Nissan em Sunderland, no Reino Unido, a nova geração do Nissan LEAF chegará ao mercado português no decorrer do ano de 2026.

Leia também: