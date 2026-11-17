A BMW vai permitir que outras fabricantes compensem as suas emissões com as da marca alemã, através do mecanismo europeu de pooling, numa altura em que a empresa procura reforçar as receitas.

Segundo o Handelsblatt, que cita documentos da Comissão Europeia, a BMW está a aceitar candidaturas de outras fabricantes que pretendam contabilizar as suas emissões de CO2 em conjunto com as da marca de Munique. O pooling permite que as fabricantes agreguem as emissões das suas próprias marcas e das de concorrentes, de modo a cumprirem em conjunto os limites definidos pela União Europeia (UE) que, individualmente, não conseguiriam respeitar.

De acordo com os documentos, as candidaturas podem abranger o ano de 2025, com efeitos retroativos, e também 2026 e 2027, devendo chegar à BMW até 1 de outubro de 2027. Os interessados têm de assinar um acordo de confidencialidade e de divulgar as suas emissões de CO2, para que a BMW consiga avaliar se o pool conjunto corre o risco de falhar as metas.

Se isso acontecer, as empresas envolvidas têm de ter capacidade para suportar os encargos financeiros, como as multas por emissões em excesso, pelo que a BMW pede, entre outros documentos, relatórios financeiros ou garantias bancárias. Nos pools abertos, as condições têm de ser transparentes e economicamente adequadas, segundo as regras da UE.

Neste momento, a BMW encontra-se numa situação mais favorável do que a de vários concorrentes, uma vez que, em 2025, cumpriu os objetivos europeus sem precisar de se associar a outro grupo. Segundo o International Council on Clean Transportation (ICCT), é também, até agora, a fabricante europeia com a maior quota de veículos elétricos em 2026.

Os pools não estão limitados ao grupo de origem de cada marca, como mostra o caso da Porsche, que, no verão, deixou o pool do Grupo Volkswagen e planeia uma parceria com a chinesa Xpeng. Noutros casos, a Mercedes-Benz juntou-se à sueca Volvo e, segundo o analista Matthias Schmidt, as fabricantes japonesas já fazem parte de um pool com a Tesla.

Um reforço financeiro com alcance limitado

A medida surge numa fase de reestruturação da BMW. Na semana passada, a empresa emitiu o segundo aviso de lucros em apenas seis meses, indicando que a margem Ebit do negócio automóvel ficará este ano, no máximo, nos 0,5%. Segundo o Handelsblatt, no pior cenário, o negócio principal poderá apresentar prejuízo.

Sobre a estratégia da BMW de juntar concorrentes ao seu pool, Matthias Schmidt não espera grandes efeitos, comparando a iniciativa à procura de trocos para pagar contas, tendo em conta o peso da situação na China nos resultados. Contudo, o analista considera que a tentativa vale a pena, uma vez que a BMW supera as metas europeias e pode escolher novos parceiros.

Segundo Matthias Schmidt, as fabricantes chinesas são as principais candidatas, nomeadamente a SAIC, cuja marca MG é uma das mais populares na Europa e não cumpriu os objetivos em 2025.

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