Como a Alfa Romeo quer contrariar uma das maiores tendências da indústria automóvel

O responsável pelo design da marca italiana defende habitáculos mais simples e com menos superfícies digitais, uma abordagem que o conceito Cuorerosso antecipa.

Numa entrevista à Autocar, Alejandro Mesonero-Romanos, responsável pelo design da Alfa Romeo, afirmou que o Cuorerosso, um fastback apresentado recentemente no Salão Automóvel de Paris, demonstra a ambição da marca de se afastar da “guerra dos centímetros” dos ecrãs nos automóveis novos. O conceito antecipa elementos das próximas gerações de modelos da marca, entre os quais um interior simplificado que reduz ao mínimo as superfícies digitais.

Uma crítica ao tamanho dos ecrãs

Segundo Mesonero-Romanos, os ecrãs são agradáveis quando se está sentado no carro. Contudo, durante a condução, não o convencem. Na perspetiva do designer, existe “uma espécie de guerra de centímetros” em relação aos ecrãs, algo que, para si, não faz sentido, porque se tornam enormes e, no fundo, acabam por desenhar o tablier por nós.

Além disso, o designer acredita que, dentro de alguns anos, estes ecrãs ficarão obsoletos, envelhecerão e passarão a custar dinheiro, lembrando que aquilo que se coloca num ecrã é algo que deixa de ser colocado noutro local, sendo essa segunda opção a sua preferência.

Cannocchiale reinterpretado e consola Magma

Para concretizar esta ideia, o Cuorerosso propõe uma nova versão do cannocchiale, um desenho de painel de instrumentos que a Alfa Romeo mantém há muito tempo, composto por dois ecrãs circulares que se podem fundir num só, mostrando apenas a informação de condução mais importante.

Segundo o designer, esta divisão traz maior flexibilidade, uma vez que um dos círculos pode apresentar a navegação e o outro a instrumentação, o que poderá tornar redundante o ecrã tátil central convencional. Apesar de Mesonero-Romanos querer ter um ecrã de infotainment, não o quer sempre ligado, preferindo poder escondê-lo.

A outra novidade do habitáculo é a consola central Magma, que mantém botões, manípulos e interruptores físicos para funções essenciais, como a temperatura. No topo da consola, uma pequena projeção apresenta as funções secundárias, como a música em reprodução ou a navegação, que são selecionadas com o manípulo superior e ajustadas através de comandos hápticos.

De acordo com o designer, o conjunto é um ecrã não convencional, que serve de suporte aos comandos físicos e inclui uma parte semelhante ao ecrã de um telemóvel. Segundo explica, o ecrã tem por cima uma película pouco intrusiva, através da qual se consegue ver, e fica oculto quando não é necessário, podendo ser desligado.

Reconhecendo que uma parte significativa do público quer ecrãs grandes, Mesonero-Romanos considera que essas pessoas não devem comprar um Alfa Romeo, estando convicto de que há muitas pessoas com a mesma opinião da marca e que ficarão satisfeitas com esta experiência.