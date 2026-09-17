Combustíveis: vem aí mais uma forte subida dos preços! Saiba quanto
Os portugueses podem preparar-se para uma nova subida expressiva no preço dos combustíveis. As cotações registadas no fecho da sessão de quarta-feira apontam para um novo aumento.
De acordo com as informações, poderá haver um aumento de cerca de 10 cêntimos por litro, tanto no gasóleo como na gasolina, na próxima semana.
A informação, avançada por uma fonte do mercado à CNN Portugal, surge numa altura em que os preços dos combustíveis já atingiram valores muito elevados. Num depósito de 50 litros, uma subida de 10 cêntimos por litro representa mais 5 euros por abastecimento. Para quem abastece regularmente, o aumento poderá representar dezenas de euros adicionais ao longo de um mês.
Gasóleo continua em máximos
Na quarta-feira, o preço médio do gasóleo manteve-se nos 2,157 euros por litro, o mesmo valor registado no dia anterior.
Este preço corresponde ao atual valor recorde do gasóleo em Portugal, num cenário que está a aumentar a pressão sobre os consumidores e, em particular, sobre quem depende diariamente do automóvel.
A gasolina, por sua vez, registou um preço médio de 2,069 euros por litro, ligeiramente abaixo dos 2,07 euros verificados na terça-feira.
Petróleo continua acima dos 100 dólares
A evolução dos preços dos combustíveis está diretamente relacionada com o comportamento das cotações internacionais dos produtos petrolíferos.
O petróleo Brent continua acima dos 100 dólares por barril. Na quarta-feira, o crude para entrega em novembro terminou a sessão no mercado de futuros de Londres nos 105,83 dólares, depois de uma descida de 2,69%.
Apesar desta descida na sessão, as cotações utilizadas pelo mercado apontam para uma evolução bastante penalizadora para os consumidores portugueses.
Os valores definitivos para a próxima semana serão conhecidos com maior precisão à medida que se aproximar a atualização semanal dos preços.
Impossível, então a Fed subiu juros para abrandar…
Lá está o monopólio de refinação da galp a funcionar.
São os donos disto tudo.
Galp e lobby elektro Tuga. Tem sido meses de aumentos sem razão nenhuma
Obviamente. Se o preço de custo estivesse desajustado, os lucros seriam menores ou inexistentes.
Por isso, o combustível está 30 a 40 cêntimos acima do preço justo.
O que é o preço justo ?
Usa o Gemini. Evita muito disparate.
Usa o cérebro
e este governo é cumplice nessa matéria.
Agradeçam ao Trump.
https ://www.youtube.com/shorts/ajMf7Aoud-s
Mas quem é que tem o estreito fechado? é o trump ? ahahahhahaha
Quando não é um, é o outro. Lool
Sim segundo ele só saí e entre quem ele quer, aliás o estreito sempre foi aberto quem o fechou foi o Trump com a guerra.
Foi o trampas que o fechou.
O Estreito de Ormuz estava fechado antes do ataque ao Irão?
O Irão fechou, praticamente, o acesso e a saída do Golfo para não lhe acontecer como na Venezuela.
Trump é que se entusiasmou com a “extração” de Maduro e pensava que com um abanão e matando alguns responsáveis o regime iraniano caía. Não caiu, fortaleceu-se internamente e a situação está para durar.
Isto se não se complicar do outro lado da Península Arábica, não só no estreito do Estreito de Bab el-Mandeb, como no Canal de Suez (como dizia hoje um especialista, o ataque a um único navio paralisaria a navegação, como já aconteceu recentemente quando um navio perdeu a propulsão).
O estreito estava aberto, o acesso às centrifugadoras é que continua fechado desde 2018 e não querem responder onde está o urânio enriquecido que está em falta…
Não vale a pena, não perca tempo. Têm 2 palas. Anti-trumpistas porque sim e porque não.
O Trump tem alguma culpa no cartório, não podemos deixar isso passar ao lado porque foi ele que rompeu o acordo com o Irão em 2018.
…se não fosse o “estreito” era o bater das asas de uma borboleta na indonésia… é o mercado a “funcionar” 😉 Mas pelo menos há jogos “da bola” para curtir, e isso é que é o mais “importante”.
Segundo o trump está aberto
toca a comprar veículos elétricos!
– Trump, quando em final de fevereiro, junto com Israel, atacou o Irão falou numa operação de poucas semanas. Já lá vão 6 meses e meio.
– Em março, os especialistas esperavam que a situação estivesse normalizada até ao início do verão (até ao início de junho). Já estamos em meados de setembro.
– E os especialistas começaram a dizer que não se resolve antes do fim do primeiro trimestre de 2027, mantendo os preços altos, se não subirem ainda mais.
Esta situação é muito mais grave ue a crise energética de 2022, após a invasão da Ucrânia, coisa que o presidente da Agência Internacional da Energia (a do petróleo, não inclui o gás e a eletricidade), há meses que não se cansa de repetir.
O culto fanatismo do Irão tem que ser esmagado..
Já é tempo de o governo do nosso país perceber que tem de ajudar o povo baixando a sério nos impostos que incidem sobre os combustíveis.
Estes aumentos diretos nos combustíveis e indiretos em tudo que é necessário para viver, está a arrebentar financeiramente com as famílias e consequentemente com a economia …
quando começar a ficar frio no centro da europa, vamos ver se a “gota” não chega a 3 euros o litro … comprem bicicletas enquanto ainda as há nas lojas