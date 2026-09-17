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Combustíveis: vem aí mais uma forte subida dos preços! Saiba quanto

· Motores/Energia 23 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. André says:
    17 de Setembro de 2026 às 12:25

    Impossível, então a Fed subiu juros para abrandar…
    Lá está o monopólio de refinação da galp a funcionar.
    São os donos disto tudo.

    Responder
  2. Filipe says:
    17 de Setembro de 2026 às 12:27

    Agradeçam ao Trump.

    https ://www.youtube.com/shorts/ajMf7Aoud-s

    Responder
    • Nuno says:
      17 de Setembro de 2026 às 12:36

      Mas quem é que tem o estreito fechado? é o trump ? ahahahhahaha

      Responder
      • JL says:
        17 de Setembro de 2026 às 12:52

        Quando não é um, é o outro. Lool

        Responder
      • Filipe says:
        17 de Setembro de 2026 às 12:58

        Sim segundo ele só saí e entre quem ele quer, aliás o estreito sempre foi aberto quem o fechou foi o Trump com a guerra.

        Responder
      • Eu says:
        17 de Setembro de 2026 às 13:02

        Foi o trampas que o fechou.

        Responder
      • Max says:
        17 de Setembro de 2026 às 13:05

        O Estreito de Ormuz estava fechado antes do ataque ao Irão?
        O Irão fechou, praticamente, o acesso e a saída do Golfo para não lhe acontecer como na Venezuela.
        Trump é que se entusiasmou com a “extração” de Maduro e pensava que com um abanão e matando alguns responsáveis o regime iraniano caía. Não caiu, fortaleceu-se internamente e a situação está para durar.
        Isto se não se complicar do outro lado da Península Arábica, não só no estreito do Estreito de Bab el-Mandeb, como no Canal de Suez (como dizia hoje um especialista, o ataque a um único navio paralisaria a navegação, como já aconteceu recentemente quando um navio perdeu a propulsão).

        Responder
        • Realista says:
          17 de Setembro de 2026 às 14:12

          O estreito estava aberto, o acesso às centrifugadoras é que continua fechado desde 2018 e não querem responder onde está o urânio enriquecido que está em falta…

          Responder
      • Filipe says:
        17 de Setembro de 2026 às 13:19

        Não vale a pena, não perca tempo. Têm 2 palas. Anti-trumpistas porque sim e porque não.

        Responder
      • Jethro Tull says:
        17 de Setembro de 2026 às 14:03

        …se não fosse o “estreito” era o bater das asas de uma borboleta na indonésia… é o mercado a “funcionar” 😉 Mas pelo menos há jogos “da bola” para curtir, e isso é que é o mais “importante”.

        Responder
      • Toni da Adega says:
        17 de Setembro de 2026 às 14:22

        Segundo o trump está aberto

        Responder
  3. orelhas says:
    17 de Setembro de 2026 às 12:35

    toca a comprar veículos elétricos!

    Responder
  4. Max says:
    17 de Setembro de 2026 às 12:42

    – Trump, quando em final de fevereiro, junto com Israel, atacou o Irão falou numa operação de poucas semanas. Já lá vão 6 meses e meio.
    – Em março, os especialistas esperavam que a situação estivesse normalizada até ao início do verão (até ao início de junho). Já estamos em meados de setembro.
    – E os especialistas começaram a dizer que não se resolve antes do fim do primeiro trimestre de 2027, mantendo os preços altos, se não subirem ainda mais.
    Esta situação é muito mais grave ue a crise energética de 2022, após a invasão da Ucrânia, coisa que o presidente da Agência Internacional da Energia (a do petróleo, não inclui o gás e a eletricidade), há meses que não se cansa de repetir.

    Responder
  5. Ric says:
    17 de Setembro de 2026 às 14:14

    O culto fanatismo do Irão tem que ser esmagado..

    Responder
  6. Tug@Tek says:
    17 de Setembro de 2026 às 14:21

    Já é tempo de o governo do nosso país perceber que tem de ajudar o povo baixando a sério nos impostos que incidem sobre os combustíveis.
    Estes aumentos diretos nos combustíveis e indiretos em tudo que é necessário para viver, está a arrebentar financeiramente com as famílias e consequentemente com a economia …

    Responder
  7. -O_O- says:
    17 de Setembro de 2026 às 14:42

    quando começar a ficar frio no centro da europa, vamos ver se a “gota” não chega a 3 euros o litro … comprem bicicletas enquanto ainda as há nas lojas

    Responder

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