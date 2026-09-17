Combustíveis: vem aí mais uma forte subida dos preços! Saiba quanto

Os portugueses podem preparar-se para uma nova subida expressiva no preço dos combustíveis. As cotações registadas no fecho da sessão de quarta-feira apontam para um novo aumento.

De acordo com as informações, poderá haver um aumento de cerca de 10 cêntimos por litro, tanto no gasóleo como na gasolina, na próxima semana.

A informação, avançada por uma fonte do mercado à CNN Portugal, surge numa altura em que os preços dos combustíveis já atingiram valores muito elevados. Num depósito de 50 litros, uma subida de 10 cêntimos por litro representa mais 5 euros por abastecimento. Para quem abastece regularmente, o aumento poderá representar dezenas de euros adicionais ao longo de um mês.

Gasóleo continua em máximos

Na quarta-feira, o preço médio do gasóleo manteve-se nos 2,157 euros por litro, o mesmo valor registado no dia anterior.

Este preço corresponde ao atual valor recorde do gasóleo em Portugal, num cenário que está a aumentar a pressão sobre os consumidores e, em particular, sobre quem depende diariamente do automóvel.

A gasolina, por sua vez, registou um preço médio de 2,069 euros por litro, ligeiramente abaixo dos 2,07 euros verificados na terça-feira.

Petróleo continua acima dos 100 dólares

A evolução dos preços dos combustíveis está diretamente relacionada com o comportamento das cotações internacionais dos produtos petrolíferos.

O petróleo Brent continua acima dos 100 dólares por barril. Na quarta-feira, o crude para entrega em novembro terminou a sessão no mercado de futuros de Londres nos 105,83 dólares, depois de uma descida de 2,69%.

Apesar desta descida na sessão, as cotações utilizadas pelo mercado apontam para uma evolução bastante penalizadora para os consumidores portugueses.

Os valores definitivos para a próxima semana serão conhecidos com maior precisão à medida que se aproximar a atualização semanal dos preços.