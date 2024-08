Combustíveis: vêm aí boas descidas no preço do gasóleo e gasolina

Com o calor abrasador que se faz sentir em Portugal, são muitos os portugueses que neste mês de agosto aproveitam para tirar uns dias de férias. As viagens com portagens e combustíveis têm sempre um impacto na carteira, mas para a semana há boas notícias! Saiba quanto baixa o preço da gasolina e do gasóleo.

Combustíveis: gasóleo baixa 2,5 cêntimos e gasolina recua 3,5 cêntimos

Mais uma sexta-feira e mais uma previsão dos valores para a gasolina e gasóleo. Segundo dados recentes, há boas notícias para a próxima semana, pois o preço por litro do gasóleo e gasolina vai novamente baixar.

De acordo com fonte do setor, o gasóleo baixa 2,5 cêntimos e a gasolina recua 3,5 cêntimos.

Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis Online.