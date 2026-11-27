Boas notícias para quem vai abastecer o carro. Os preços dos combustíveis vão voltar a descer em Portugal a partir da próxima segunda-feira, 30 de novembro. A maior descida deverá verificar-se no gasóleo, embora a gasolina também fique mais barata.

De acordo com as previsões divulgadas pelo setor, o gasóleo simples poderá registar uma redução de cerca de 8,5 cêntimos por litro. Já a gasolina simples 95 deverá ficar aproximadamente 3,5 cêntimos mais barata.

Se estas estimativas se confirmarem, será mais uma semana de alívio para os automobilistas portugueses, sobretudo para quem utiliza veículos a gasóleo.

Quanto vão custar a gasolina e o gasóleo?

Tendo por referência os preços médios atuais divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), as descidas previstas poderão traduzir-se nos seguintes valores:

Combustível Preço atual Descida prevista Novo preço estimado Gasolina simples 95 1,851 €/L -3,5 cêntimos 1,816 €/L Gasóleo simples 2,035 €/L -8,5 cêntimos 1,950 €/L

Os valores são indicativos e poderão variar de acordo com a marca e o posto de abastecimento.

Encher o depósito vai ficar mais barato

A redução prevista terá um impacto diferente consoante o combustível utilizado.

Num depósito de 50 litros, quem abastece com gasóleo poderá poupar cerca de 4,25 euros. Já os condutores de veículos a gasolina poderão poupar aproximadamente 1,75 euros.

Importa recordar que estas são previsões e que os preços finais dependem das decisões comerciais de cada posto de combustível.

Ainda assim, a tendência é positiva para os consumidores, que deverão encontrar combustíveis mais baratos a partir de segunda-feira, 30 de novembro.