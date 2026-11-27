Combustíveis vão voltar a descer na próxima semana. Gasóleo com queda significativa
Boas notícias para quem vai abastecer o carro. Os preços dos combustíveis vão voltar a descer em Portugal a partir da próxima segunda-feira, 30 de novembro. A maior descida deverá verificar-se no gasóleo, embora a gasolina também fique mais barata.
De acordo com as previsões divulgadas pelo setor, o gasóleo simples poderá registar uma redução de cerca de 8,5 cêntimos por litro. Já a gasolina simples 95 deverá ficar aproximadamente 3,5 cêntimos mais barata.
Se estas estimativas se confirmarem, será mais uma semana de alívio para os automobilistas portugueses, sobretudo para quem utiliza veículos a gasóleo.
Quanto vão custar a gasolina e o gasóleo?
Tendo por referência os preços médios atuais divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), as descidas previstas poderão traduzir-se nos seguintes valores:
|Combustível
|Preço atual
|Descida prevista
|Novo preço estimado
|Gasolina simples 95
|1,851 €/L
|-3,5 cêntimos
|1,816 €/L
|Gasóleo simples
|2,035 €/L
|-8,5 cêntimos
|1,950 €/L
Os valores são indicativos e poderão variar de acordo com a marca e o posto de abastecimento.
Encher o depósito vai ficar mais barato
A redução prevista terá um impacto diferente consoante o combustível utilizado.
Num depósito de 50 litros, quem abastece com gasóleo poderá poupar cerca de 4,25 euros. Já os condutores de veículos a gasolina poderão poupar aproximadamente 1,75 euros.
Importa recordar que estas são previsões e que os preços finais dependem das decisões comerciais de cada posto de combustível.
Ainda assim, a tendência é positiva para os consumidores, que deverão encontrar combustíveis mais baratos a partir de segunda-feira, 30 de novembro.
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