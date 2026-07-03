Combustíveis vão ficar mais caros na próxima semana. Saiba quanto!

Depois de uma semana calma para a carteira dos portugueses, eis que as previsões voltam a apontar para uma subida no preço do gasóleo e da gasolina na próxima semana.

De acordo com fontes do setor, a previsão aponta para uma subida no preço dos combustíveis a partir da próxima semana.

O gasóleo deverá ficar mais caro três cêntimos ;

deverá ficar mais caro ; A gasolina deverá subir dois cêntimos.

Valores dos combustíveis variam de posto para posto

Importa ressalvar que estes valores são uma estimativa geral e que o preço final pago em cada abastecimento pode variar bastante, dependendo da região do país, da marca do operador e até do posto específico escolhido.

Para quem quer poupar ao máximo, uma das soluções é consultar o comparador oficial de preços disponibilizado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), onde é possível verificar, em tempo real, qual o posto mais económico em cada localidade.

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