Combustíveis vão ficar mais caros na próxima semana. Saiba quanto!
Depois de uma semana calma para a carteira dos portugueses, eis que as previsões voltam a apontar para uma subida no preço do gasóleo e da gasolina na próxima semana.
De acordo com fontes do setor, a previsão aponta para uma subida no preço dos combustíveis a partir da próxima semana.
- O gasóleo deverá ficar mais caro três cêntimos;
- A gasolina deverá subir dois cêntimos.
Valores dos combustíveis variam de posto para posto
Importa ressalvar que estes valores são uma estimativa geral e que o preço final pago em cada abastecimento pode variar bastante, dependendo da região do país, da marca do operador e até do posto específico escolhido.
Para quem quer poupar ao máximo, uma das soluções é consultar o comparador oficial de preços disponibilizado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), onde é possível verificar, em tempo real, qual o posto mais económico em cada localidade.
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