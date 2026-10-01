Combustíveis vão baixar na próxima semana. Saiba quanto
Depois de várias semanas marcadas por fortes oscilações nos preços dos combustíveis, os condutores portugueses poderão ter uma nova descida já na próxima semana. Saiba quanto.
A evolução das cotações internacionais continua a ter impacto direto no mercado nacional e, segundo as previsões mais recentes, o preço dos combustíveis deverá voltar a aliviar a partir de segunda-feira.
Gasóleo baixa 3,5 cêntimos e gasolina 4,5 cêntimos.
Os preços dos combustíveis deverão voltar a descer na próxima semana segundo revela a CNN. Segundo dados do setor relativos ao fecho de quarta-feira, o gasóleo deverá baixar cerca de 3,5 cêntimos por litro, enquanto a gasolina poderá registar uma descida de 4,5 cêntimos.
Na quarta-feira, o preço médio do gasóleo fixou-se nos 2,18 euros por litro, uma ligeira descida face aos 2,181 euros registados no dia anterior.
Também a gasolina apresentou uma pequena redução. O preço médio situou-se nos 2,096 euros por litro, contra os 2,097 euros por litro registados na terça-feira.
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