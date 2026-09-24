Combustíveis vão baixar na próxima semana. Saiba quanto pode baixar o gasóleo

Depois de várias semanas de fortes subidas, os preços dos combustíveis deverão finalmente dar um alívio aos condutores portugueses a partir da próxima segunda-feira, 28 de setembro.

As previsões apontam para uma descida mais acentuada no gasóleo, que poderá baixar cerca de 7,5 cêntimos por litro. A gasolina deverá também ficar mais barata, embora a redução seja menor.

Gasóleo pode baixar 7,5 cêntimos! Gasolina pode baixar 3,5 cêntimos

De acordo com projeções de fontes do setor citadas pela CNN Portugal, o preço médio do gasóleo simples poderá passar para cerca de 2,146 euros por litro, uma redução de aproximadamente 7,5 cêntimos face aos valores previstos para esta semana.

Na gasolina, a descida estimada é de 3,5 cêntimos por litro, colocando o preço médio da gasolina 95 simples nos 2,08 euros por litro.

A descida surge depois de uma escalada significativa dos preços ao longo de setembro. Na semana de 21 a 27 de setembro, o gasóleo simples atingiu uma média de 2,210 euros por litro, enquanto a gasolina 95 chegou aos 2,107 euros.

Gasóleo continua acima dos 2 euros

Apesar da descida prevista, o gasóleo deverá continuar bastante acima da fasquia dos dois euros por litro.

A evolução dos preços está relacionada com a cotação dos produtos petrolíferos nos mercados internacionais, bem como com fatores geopolíticos e de oferta. O Governo tem também recorrido ao desconto extraordinário no ISP para tentar limitar o impacto da subida dos preços nos consumidores.

Importa ainda recordar que estes valores são previsões. O preço efetivamente praticado a partir de segunda-feira poderá variar entre operadores e postos de abastecimento.

Para quem tem possibilidade de adiar o abastecimento, a próxima semana poderá representar uma diferença relevante, especialmente no caso de veículos a gasóleo.

Nota: os preços apresentados são médias estimadas para Portugal continental e não significam que todos os postos pratiquem exatamente esses valores.