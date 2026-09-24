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Combustíveis vão baixar na próxima semana. Saiba quanto pode baixar o gasóleo

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Depois de várias semanas de fortes subidas, os preços dos combustíveis deverão finalmente dar um alívio aos condutores portugueses a partir da próxima segunda-feira, 28 de setembro.

Combustíveis vão baixar na próxima semana. Saiba quanto pode baixar o gasóleo

As previsões apontam para uma descida mais acentuada no gasóleo, que poderá baixar cerca de 7,5 cêntimos por litro. A gasolina deverá também ficar mais barata, embora a redução seja menor.

Gasóleo pode baixar 7,5 cêntimos! Gasolina pode baixar 3,5 cêntimos

De acordo com projeções de fontes do setor citadas pela CNN Portugal, o preço médio do gasóleo simples poderá passar para cerca de 2,146 euros por litro, uma redução de aproximadamente 7,5 cêntimos face aos valores previstos para esta semana.

Na gasolina, a descida estimada é de 3,5 cêntimos por litro, colocando o preço médio da gasolina 95 simples nos 2,08 euros por litro.

A descida surge depois de uma escalada significativa dos preços ao longo de setembro. Na semana de 21 a 27 de setembro, o gasóleo simples atingiu uma média de 2,210 euros por litro, enquanto a gasolina 95 chegou aos 2,107 euros.

Combustíveis vão baixar na próxima semana. Saiba quanto pode baixar o gasóleo

Gasóleo continua acima dos 2 euros

Apesar da descida prevista, o gasóleo deverá continuar bastante acima da fasquia dos dois euros por litro.

A evolução dos preços está relacionada com a cotação dos produtos petrolíferos nos mercados internacionais, bem como com fatores geopolíticos e de oferta. O Governo tem também recorrido ao desconto extraordinário no ISP para tentar limitar o impacto da subida dos preços nos consumidores.

Importa ainda recordar que estes valores são previsões. O preço efetivamente praticado a partir de segunda-feira poderá variar entre operadores e postos de abastecimento.

Para quem tem possibilidade de adiar o abastecimento, a próxima semana poderá representar uma diferença relevante, especialmente no caso de veículos a gasóleo.

Nota: os preços apresentados são médias estimadas para Portugal continental e não significam que todos os postos pratiquem exatamente esses valores.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
combustiveis gasóleo gasolina

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  1. Avatar de Realista
    Realista

    Se vai baixar está na altura de o preço ficar na mesma para compensar a perda de ISP….

    Responder
    1. Avatar de Max
      Max

      Está na altura é de começar a cobrar impostos aos elétricos para fazer baixar os impostos sobre os combustíveis.

      Na Islândia, entre agosto de 2025 e agosto de 2026, o preço da gasolina desceu 27,1% e o gasóleo 20,8%. E porquê:

      1. A 1 de janeiro de 2026, o governo islandês aboliu os impostos fixos de manutenção rodoviária que estavam embutidos diretamente no preço de venda ao litro nos postos Em substituição, introduziu uma taxa rodoviária cobrada por quilómetro percorrido (kilometre road tax). Como a cobrança passou do combustível para a distância percorrida, o preço do gasóleo na bomba sofreu uma queda abrupta imediata (cerca de 30% ou 90 ISK/litro = 0,65 €/l).
      2. Para além da mudança do imposto rodoviário no início do ano, o governo da Islândia reduziu temporariamente a taxa de IVA aplicada ao combustível de 24% para 11%, medida em vigor entre 1 de maio e 31 de agosto de 2026.

      Com a mudança do imposto rovdoviário, o preço do combustível ficou significativamente mais barato, mas o custo de utilização pode ter-se mantido, porque acresce o novo imposto por km.

      Mas o que se deve notar é que o novo imposto de circulação por km é igual para todos os veículos abaixo dos 3.500 kg, com motor de combustão, elétrico ou outro – cerca de 0,05 €/km.

      Responder
      1. Avatar de Toni da Adega
        Toni da Adega

        A fazer isso compensa ainda mais eléctrico

        Responder
      2. Avatar de Pois, Pois
        Pois, Pois

        Mau negócio para quem tiver carro a gasóleo com um consumo médio inferior 7.7 l/100km

        Responder
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