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Motores/Energia

Combustíveis vão baixar na próxima semana, mas não é assim tanto! Saiba quanto

4 Comentários

Depois de várias semanas de aumentos, os preços dos combustíveis deverão baixar a partir de segunda-feira, 28 de setembro. A previsão aponta para uma descida mais expressiva no gasóleo, enquanto a gasolina também deverá ficar mais barata.

Combustíveis

Gasóleo com descida prevista de 6 cêntimos

De acordo com as previsões divulgadas pelo Contas Poupança, os preços dos combustíveis em Portugal continental deverão sofrer as seguintes alterações entre 28 de setembro e 4 de outubro:

CombustívelVariação prevista
Gasóleo-6 cêntimos/litro
Gasolina-2 cêntimos/litro

A confirmar-se esta previsão, os condutores que abasteçam na próxima semana poderão beneficiar de uma redução significativa no custo do gasóleo. A gasolina deverá também registar uma descida, embora menos acentuada.

Vale a pena esperar por segunda-feira?

Para quem precisa de abastecer, a previsão pode ajudar a decidir se deve fazê-lo ainda esta semana ou aguardar pela próxima. No entanto, os valores são indicativos e não constituem uma garantia dos preços praticados nos postos.

Em Portugal, cada marca e posto de combustível define livremente os seus preços. A previsão depende das cotações internacionais e de outros fatores que influenciam o mercado, incluindo eventuais alterações ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).

O fecho dos mercados desta sexta-feira e uma possível alteração fiscal poderão ainda influenciar os valores finais.

Os preços efetivamente praticados a partir de segunda-feira poderão, por isso, ser diferentes dos previstos. Antes de abastecer, compare os preços dos postos da sua zona.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
Combustíveis gasóleo gasolina

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  1. Avatar de MCorreia
    MCorreia

    Mr. Trump arrotou, os preços baixam. Na próxima semana diz que vai aniquilar o Irão, e temos nova escalada. Enquanto isso, ele e toda a quadrilha que o acompanha, enche os bolsos com as oscilações nos mercados financeiros.

    Responder
  2. Avatar de Yamahia
    Yamahia

    Com jeitinho ainda aumentam novamente.

    Responder
    1. Avatar de Toni da Adega
      Toni da Adega

      Deves pensar que o Lobby Elektro Tuga iria permitir a redução de preços.

      Responder
  3. Avatar de Realista
    Realista

    Ainda hoje ouve um ataque contra petroleiros da Arabia Saudita… o preço do barril de Brent já está acima dos 106 usd.

    Responder
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