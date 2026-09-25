Combustíveis vão baixar na próxima semana, mas não é assim tanto! Saiba quanto
Depois de várias semanas de aumentos, os preços dos combustíveis deverão baixar a partir de segunda-feira, 28 de setembro. A previsão aponta para uma descida mais expressiva no gasóleo, enquanto a gasolina também deverá ficar mais barata.
Gasóleo com descida prevista de 6 cêntimos
De acordo com as previsões divulgadas pelo Contas Poupança, os preços dos combustíveis em Portugal continental deverão sofrer as seguintes alterações entre 28 de setembro e 4 de outubro:
|Combustível
|Variação prevista
|Gasóleo
|-6 cêntimos/litro
|Gasolina
|-2 cêntimos/litro
A confirmar-se esta previsão, os condutores que abasteçam na próxima semana poderão beneficiar de uma redução significativa no custo do gasóleo. A gasolina deverá também registar uma descida, embora menos acentuada.
Vale a pena esperar por segunda-feira?
Para quem precisa de abastecer, a previsão pode ajudar a decidir se deve fazê-lo ainda esta semana ou aguardar pela próxima. No entanto, os valores são indicativos e não constituem uma garantia dos preços praticados nos postos.
Em Portugal, cada marca e posto de combustível define livremente os seus preços. A previsão depende das cotações internacionais e de outros fatores que influenciam o mercado, incluindo eventuais alterações ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).
O fecho dos mercados desta sexta-feira e uma possível alteração fiscal poderão ainda influenciar os valores finais.
Os preços efetivamente praticados a partir de segunda-feira poderão, por isso, ser diferentes dos previstos. Antes de abastecer, compare os preços dos postos da sua zona.
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