Combustíveis vão baixar na próxima semana, mas não é assim tanto! Saiba quanto

Depois de várias semanas de aumentos, os preços dos combustíveis deverão baixar a partir de segunda-feira, 28 de setembro. A previsão aponta para uma descida mais expressiva no gasóleo, enquanto a gasolina também deverá ficar mais barata.

Gasóleo com descida prevista de 6 cêntimos

De acordo com as previsões divulgadas pelo Contas Poupança, os preços dos combustíveis em Portugal continental deverão sofrer as seguintes alterações entre 28 de setembro e 4 de outubro:

Combustível Variação prevista Gasóleo -6 cêntimos/litro Gasolina -2 cêntimos/litro

A confirmar-se esta previsão, os condutores que abasteçam na próxima semana poderão beneficiar de uma redução significativa no custo do gasóleo. A gasolina deverá também registar uma descida, embora menos acentuada.

Vale a pena esperar por segunda-feira?

Para quem precisa de abastecer, a previsão pode ajudar a decidir se deve fazê-lo ainda esta semana ou aguardar pela próxima. No entanto, os valores são indicativos e não constituem uma garantia dos preços praticados nos postos.

Em Portugal, cada marca e posto de combustível define livremente os seus preços. A previsão depende das cotações internacionais e de outros fatores que influenciam o mercado, incluindo eventuais alterações ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).

O fecho dos mercados desta sexta-feira e uma possível alteração fiscal poderão ainda influenciar os valores finais.

Os preços efetivamente praticados a partir de segunda-feira poderão, por isso, ser diferentes dos previstos. Antes de abastecer, compare os preços dos postos da sua zona.