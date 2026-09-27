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Motores/Energia

Combustíveis vão baixar na próxima semana, mas Governo reduz desconto no ISP

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Os preços dos combustíveis deverão descer na próxima semana, mas o alívio para os consumidores será parcialmente condicionado por uma nova alteração ao desconto aplicado no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP).

O Governo decidiu reduzir o desconto extraordinário no ISP aplicado à gasolina e ao gasóleo, numa altura em que as previsões apontam para uma descida dos preços dos combustíveis.

Desconto no ISP volta a ser reduzido

De acordo com a decisão agora tomada, o desconto aplicado ao gasóleo passa para 0,85 cêntimos por litro, enquanto na gasolina o desconto fica nos 0,07 cêntimos por litro.

A alteração surge depois de as previsões apontarem para uma descida dos preços antes de impostos. Segundo a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), tendo já em conta estes novos descontos, o gasóleo poderá baixar cerca de 5 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá descer aproximadamente 2 cêntimos na próxima semana.

Ou seja, apesar da redução do apoio fiscal, os automobilistas deverão sentir uma descida no preço final no momento de abastecer.

Governo tem vindo a ajustar o desconto consoante os preços

O mecanismo do ISP tem sido utilizado pelo Governo para amortecer a forte subida dos preços dos combustíveis registada ao longo de 2026.

No início de setembro, o desconto extraordinário representava cerca de 23 cêntimos por litro, já com IVA, tanto no gasóleo como na gasolina.

Entretanto, os valores têm sido ajustados de acordo com a evolução prevista dos preços. A lógica passa por aumentar ou reduzir o desconto fiscal para evitar que as oscilações do mercado tenham um impacto ainda maior no preço pago pelos consumidores.

O Governo aprovou também a continuidade do regime temporário e excecional de redução do ISP até ao final de 2026.

Quanto vai custar abastecer?

Para quem tem um depósito de 50 litros, uma descida de 5 cêntimos por litro no gasóleo representa uma poupança de aproximadamente 2,50 euros por abastecimento.

Na gasolina, uma descida de 2 cêntimos por litro significaria cerca de 1 euro de poupança num depósito de 50 litros.

Os valores finais dependem, contudo, da evolução efetiva das cotações e dos preços praticados pelos diferentes postos de abastecimento.

Para já, a expectativa é de uma descida dos preços dos combustíveis na próxima semana, mas com o Governo a reduzir novamente o desconto extraordinário no ISP.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
Combustíveis gasóleo gasolina

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