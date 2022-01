Combustíveis sobem hoje, mas vão subir mais! Saiba porquê

Os combustíveis continuam numa escalada de preço. Só em janeiro deste ano, os combustíveis já subiram 4,5 cêntimos, mas vão ficar ainda mais caros.

A culpa é do valor do ISP (Imposto sobre os combustíveis) que vai perder o desconto que foi decretado pelo Governo e que termina a 31 de janeiro.

Combustíveis: Baixa temporária do ISP até dois cêntimos por litro termina a 31 de janeiro

O preço dos combustíveis voltam a subir esta segunda-feira. Como vendo sendo normal, o valor apesar de ter subidas (ou descidas) gerais, depende, do cada posto de abastecimento, da marca e até da zona onde se encontra.

De acordo com os números oficiais da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), só na primeira metade deste mês a gasolina está já 4,3 cêntimos por litro mais cara e o gasóleo 4,5 cêntimos.

A partir de hoje, a gasolina vai ficar um cêntimo mais cara por cada litro abastecido, e o gasóleo dois cêntimos mais caro.

No final do mês irá terminar a baixa temporária do imposto sobre os combustíveis (ISP) até dois cêntimos por litro, que o Governo decretou até 31 de janeiro. Nesse sentido, os combustíveis deverão aumentar.

Ao ECO/Capital Verde, António Comprido, secretário-geral da Associação Portuguesa De Empresas Petrolíferas (APETRO), lembra que apesar da redução de até dois cêntimos por litro no ISP terminar no fim do mês, existem ainda outras “medidas paliativas, sem as quais os combustíveis estariam hoje não 4,5 mais caros mas dez cêntimos, ou mais, ainda mais caros”, frisou.