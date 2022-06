Combustíveis: Saiba já qual o posto mais barato e mais caro do país

Falar em combustíveis é não ter muito boas notícias! Tal como referimos recentemente, se na semana passada a subida do preço do gasóleo tinha sido significativa, as informações indicam que vai subir ainda mais... por outro lado a gasolina desce pouco.

Com este sobe e desce de preços, saiba qual o posto mais barato e mais caro do país, e os mais baratos na sua zona.

Combustíveis: Mais caros são no Algarve, Lisboa e Porto, e auto-estradas

Esta semana, os postos com preços mais caros são no Algarve, Lisboa e Porto, e auto-estradas. No país, há variações de 30 cêntimos na gasolina e de 36 cêntimos no gasóleo.

Dados oficiais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) mostram que, na passada quinta-feira, o preço médio em 2.414 postos de combustíveis em Portugal continental do gasóleo simples era de 2,04 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 custava 2,169 euros por litro.

Desde a segunda-feira da semana passada (6 de junho), em média o gasóleo simples encareceu 14,7 cêntimos por litro. A gasolina simples desceu 0,2 cêntimos.

No gasóleo simples, há postos em Portugal com diferenças de 36 cêntimos entre si. A diferença entre abastecer um depósito de 50 litros no posto mais barato ou no posto mais caro é de 18 euros, revela a CNN.

Segundo os dados depositados no site da DGEG, o posto com o preço mais barato em Portugal situa-se em Vilar Formoso, no distrito da Guarda, junto à fronteira com Espanha. No Intermarché de Vilar Formoso, um litro de gasóleo custava ontem 1,849 euros por litro. Já o posto mais caro do país esta quinta-feira era o da Repsol da Marina de Vila Real de Santo António, aliás também perto da fronteira com Espanha: aí, um litro de gasóleo simples custava ontem 2,209 euros por litro.

Preço de combustíveis por distrito - Mais caros e mais baratos