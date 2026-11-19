Com base nos preços de fecho de quarta-feira, o preço do gasóleo e da gasolina na semana que começa a 23 de novembro deverá descer, mais uma vez.

O preço dos combustíveis deverá voltar a baixar ligeiramente a partir de segunda-feira, 23 de novembro, de acordo com valores calculados com base nos preços de fecho de quarta-feira, tanto do petróleo como dos produtos refinados. Se a previsão se confirmar, será a terceira semana consecutiva de descidas.

No gasóleo , a descida estimada é de cerca de três cêntimos por litro , somando-se a uma redução superior a 10 cêntimos por litro acumulada nas últimas quatro semanas.

, a descida estimada é de , somando-se a uma redução superior a 10 cêntimos por litro acumulada nas últimas quatro semanas. A gasolina deverá baixar cerca de 4,5 cêntimos por litro, depois de uma quebra que ronda os 15 cêntimos no mesmo período, num momento em que o preço médio da gasolina já se encontra abaixo dos dois euros por litro

Estas variações dependem do comportamento dos mercados internacionais, onde o petróleo voltou a registar uma ligeira descida ao longo da semana, mantendo-se a cotar em torno dos 92 dólares por barril.

De ressalvar que a descida do gasóleo e da gasolina só se concretizará se o atual cenário nos mercados internacionais se mantiver, pelo que se trata de uma previsão e não de um valor definitivo.

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