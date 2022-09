Depois de algumas semanas seguidas de baixas de preço, eis que se espera um novo aumento do preço dos combustíveis em Portugal no arrancar da próxima semana.

Por isso, se precisa de abastecer o carro, não espere por segunda-feira.

A instabilidade dos preços dos combustíveis tem sido uma constante e todas as semanas são esperadas variações. O Governo, para minimizar o impacto de subidas abruptas que têm acontecido, já decidiu que, pelo menos até ao final do ano, irá manter algumas medidas excecionais, como a suspensão do aumento da taxa de carbono, a devolução da receita adicional do IVA e ainda a redução do ISP - Imposto sobre Produtos Petrolíferos.

Preços dos combustíveis aumentam ligeiramente

A confirmação do aumento para a semana ainda não foi confirmada oficialmente, mas tal como nas semanas anteriores, já se fala num aumento dos preços para a próxima semana.

A gasolina deverá assim aumentar cerca de 2,5 cêntimos por litro e o gasóleo ficará mais caro 1,5 cêntimos por litro.

Estes são valores estimados por fontes ligadas ao mercado e tem também em conta a evolução das cotações internacionais dos produtos petrolíferos. Esta semana o preço do petróleo tem estado a subir tendo iniciado acima dos 81 dólares por barril e hoje está a cotar já acima dos 89 dólares por barril.

De referir que cada marca ou posto de abastecimento poderá fazer os ajustes que considerar necessários para a comercialização, podendo o valor variar então de posto para posto.