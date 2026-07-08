Combustíveis podem subir mais na próxima semana. Governo exige explicação

O preço do petróleo voltou a disparar esta quarta-feira depois de os Estados Unidos anunciarem o fim do cessar-fogo com o Irão. Parte da fatura desta decisão poderá, mais uma vez, ser paga pelos portugueses, nomeadamente por via dos combustíveis.

Guerra no Médio Oriente dispara preço do barril

Um ataque dos Estados Unidos a mais de 80 alvos em território iraniano, na sequência de disparos iranianos contra três navios comerciais no Estreito de Ormuz, foi suficiente para inverter a tendência dos mercados internacionais.

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou esta quarta-feira o fim do cessar-fogo entre os dois países, afirmando não querer "lidar mais com essa gente".

A reação dos mercados foi imediata, com o barril de Brent, referência para a Europa, a ser negociado a 78,55 dólares, uma subida de quase 6% face à véspera.

É um salto expressivo face aos valores que se tinham mantido nas últimas semanas, sempre um pouco acima dos 70 dólares.

Impacto no preço dos combustíveis em Portugal

Este aumento do petróleo acontece na semana em que já se esperava um aumento nos combustíveis em Portugal.

As cotações de fecho de terça-feira apontavam para uma subida prevista para a próxima semana de três cêntimos no gasóleo e dois cêntimos na gasolina.

Contudo, a subida pode ser superior, considerando o cenário que se desenrolou, entretanto.

Setor fala em escassez de produtos refinados

Além da tensão geopolítica, o setor aponta ainda para uma escassez de produtos refinados nos mercados internacionais, o que também contribui para pressionar os preços em alta.

Esta situação já levou a ministra do Ambiente a reforçar publicamente a necessidade de se perceber melhor como são formados os preços dos combustíveis em Portugal, especialmente depois de esta semana se ter registado um aumento logo a seguir a uma descida do petróleo na semana anterior, um comportamento que gerou dúvidas entre consumidores e tutela.

Perante isto, o Governo já pediu esclarecimentos à Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) e à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), exigindo mais clarificação e transparência sobre a forma como os preços chegam ao consumidor final.

Em resposta ao Jornal de Negócios, a ERSE já adiantou que, no que toca aos preços pagos pelos consumidores, não foi identificada qualquer irregularidade aparente no comportamento do mercado.

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