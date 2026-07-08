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Combustíveis podem subir mais na próxima semana. Governo exige explicação

· Motores/Energia 7 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. joao says:
    8 de Julho de 2026 às 15:41

    cambada de ladrões essa malta das energias…

    Responder
  2. PGomes says:
    8 de Julho de 2026 às 15:46

    Pudera. O Trump reiniciou a guerra e as petrolíferas aproveitam logo para subir os preços.
    Só quando é para descer é que as preços mudam devagar.

    Responder
  3. PoiZé says:
    8 de Julho de 2026 às 15:47

    ” ERSE já adiantou que, no que toca aos preços pagos pelos consumidores, não foi identificada qualquer irregularidade aparente no comportamento do mercado”
    Claro que não… Ficaria admirado era se uma entidade destas dissesse o contrario.

    Responder
  4. Luis says:
    8 de Julho de 2026 às 16:13

    Petroleo sobe 10 combustiveis sobem 10. Petroleo desce 10 cobustiveis descem 5. Petroleo sobe 10 combustivel sobe 10. No fim com um saldo de 0 no petroleo temos uma subida de 5 definitiva nos combustives.

    Responder
  5. Adolfo Dias says:
    8 de Julho de 2026 às 16:14

    Cartel

    Responder
  6. aaa says:
    8 de Julho de 2026 às 16:14

    estou descansado. na próxima semana o preço não vai subir porque, como explicado, o preço do barril não tem grande importância

    Responder
  7. Gustavo says:
    8 de Julho de 2026 às 16:21

    É graças à comandita da galp

    Responder

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