Combustíveis! Já há preços para a próxima semana... vai ficar desiludido

Os preços dos combustíveis vão voltar a sofrer alterações na próxima segunda-feira, 12 de outubro. As previsões apontam apontam para uma descida, mas os valores não convencem.

As previsões apontam para uma descida de 1 cêntimo por litro no gasóleo e uma subida de 5 cêntimos na gasolina. Saiba quanto poderá pagar para abastecer o seu carro entre 12 e 18 de outubro.

Gasóleo fica mais barato, mas gasolina dispara

De acordo com as previsões divulgadas pelo Contas Poupança, a próxima semana deverá trazer comportamentos diferentes para os dois principais combustíveis rodoviários em Portugal continental.

O gasóleo deverá descer 1 cêntimo por litro, enquanto a gasolina deverá aumentar 5 cêntimos por litro. Estas estimativas têm por base a evolução das cotações nos mercados internacionais e outros fatores que influenciam os preços praticados em Portugal.

Importa salientar que os valores são indicativos e podem sofrer alterações em função do fecho dos mercados e de eventuais mudanças no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP).

Quanto vai custar encher o depósito?

Se as previsões se confirmarem, os preços médios dos combustíveis deverão ser os seguintes:

Gasóleo: 2,136 euros por litro.

2,136 euros por litro. Gasolina: 2,123 euros por litro.

Num depósito de 50 litros, estes valores representam um custo aproximado de 107 euros para o gasóleo e 103 euros para a gasolina.

Combustível Variação prevista Preço médio previsto Depósito de 50 litros Gasóleo -1 cêntimo/litro 2,136 €/litro 106,80 € Gasolina +5 cêntimos/litro 2,123 €/litro 106,15 €

Apesar da descida prevista no gasóleo, o preço por litro deverá continuar elevado. Já os condutores de veículos a gasolina poderão sentir um impacto mais significativo no orçamento, sobretudo se abastecerem regularmente.