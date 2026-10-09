Combustíveis! Já há preços para a próxima semana… vai ficar desiludido
Os preços dos combustíveis vão voltar a sofrer alterações na próxima segunda-feira, 12 de outubro. As previsões apontam apontam para uma descida, mas os valores não convencem.
As previsões apontam para uma descida de 1 cêntimo por litro no gasóleo e uma subida de 5 cêntimos na gasolina. Saiba quanto poderá pagar para abastecer o seu carro entre 12 e 18 de outubro.
Gasóleo fica mais barato, mas gasolina dispara
De acordo com as previsões divulgadas pelo Contas Poupança, a próxima semana deverá trazer comportamentos diferentes para os dois principais combustíveis rodoviários em Portugal continental.
O gasóleo deverá descer 1 cêntimo por litro, enquanto a gasolina deverá aumentar 5 cêntimos por litro. Estas estimativas têm por base a evolução das cotações nos mercados internacionais e outros fatores que influenciam os preços praticados em Portugal.
Importa salientar que os valores são indicativos e podem sofrer alterações em função do fecho dos mercados e de eventuais mudanças no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP).
Quanto vai custar encher o depósito?
Se as previsões se confirmarem, os preços médios dos combustíveis deverão ser os seguintes:
- Gasóleo: 2,136 euros por litro.
- Gasolina: 2,123 euros por litro.
Num depósito de 50 litros, estes valores representam um custo aproximado de 107 euros para o gasóleo e 103 euros para a gasolina.
|Combustível
|Variação prevista
|Preço médio previsto
|Depósito de 50 litros
|Gasóleo
|-1 cêntimo/litro
|2,136 €/litro
|106,80 €
|Gasolina
|+5 cêntimos/litro
|2,123 €/litro
|106,15 €
Apesar da descida prevista no gasóleo, o preço por litro deverá continuar elevado. Já os condutores de veículos a gasolina poderão sentir um impacto mais significativo no orçamento, sobretudo se abastecerem regularmente.
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