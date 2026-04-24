Combustíveis: já há preços para a próxima semana! Gasóleo volta a baixar

Se tem carro a diesel temos uma boa notícia para si. O gasóleo vai voltar a descer para a semana. Já a gasolina vai, infelizmente, subir. Saiba já quanto desce o gasóleo e sobe a gasolina.

Gasóleo baixa 4 cêntimos e gasolina sobe 2,5 cêntimos

De acordo com as últimas informações, o gasóleo deverá registar uma queda de cerca de 4 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá subir 2,5 cêntimos.

Esta descida do diesel surge numa altura em que os mercados internacionais continuam a ajustar os preços do petróleo, com impacto direto nos valores praticados nos postos de abastecimento em Portugal.

Para os consumidores, trata-se de mais um alívio, sobretudo para quem depende diariamente do automóvel e cujo impacto se sentirá certamente na carteira.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.