Combustíveis: governo volta a “travar” descidas no gasóleo e gasolina

Na passada sexta-feira informámos que os combustíveis iriam baixar esta semana. No entanto, mais uma vez, o Governo volta a "travar" as descidas no gasóleo e gasolina. A culpa é a taxa de carbono. Saiba quanto tem de pagar pela mesma.

Taxa de Carbono nos combustíveis: 1,5 cêntimos por litro na gasolina e 1,6 cêntimos no gasóleo

Para quem tem acompanhado o segmento dos combustíveis, os preços têm vindo a descer, mas o Governo tem vindo a "travar" as descidas no gasóleo e gasolina.

Para hoje estava previsto uma descida no gasóleo em cerca de 2,5 cêntimos e a gasolina deveria baixar 1,5 cêntimos. No entanto, com o aumento da taxa de carbono, há um "valor extra" de 1,5 cêntimos por litro na gasolina e 1,6 cêntimos no gasóleo. Com estes valores, as descidas dos preços do gasóleo e gasolina ficam quase sem efeito.

Segundo a Portaria n.º 210-A/2024/1, de 13 de setembro, "a taxa do adicionamento sobre as emissões de CO2 é de 81 euros/tonelada de CO2". Esta é a terceira vez consecutiva da subida da taxa de carbono.

A taxa de carbono é um imposto cobrado sobre as emissões de dióxido de carbono (CO₂) e outros gases de efeito estufa. O objetivo é incentivar empresas e indivíduos a reduzir as emissões desses gases, que contribuem para o aquecimento global e mudanças climáticas.

Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis Online.