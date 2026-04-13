Combustíveis: gasolina e gasóleo baixam hoje! Saiba quanto

A partir de hoje, os preços dos combustíveis registam uma descida em Portugal, ainda que ligeira, segundo previsões avançadas pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC). Afinal quanto custa o litro de gasolina e gasóleo?

A evolução dos preços nas bombas tem sido fortemente influenciada pelo comportamento do petróleo nos mercados internacionais, que tem sido pressionado por fatores geopolíticos, em particular no Médio Oriente.

Combustíveis: gasolina a 1,913 euros por litro e gasóleo a 2,090 euros litro

Os preços dos combustíveis em Portugal deverão manter-se em níveis elevados, ainda que com ligeiras variações, com a gasolina simples 95 a situar-se em torno dos 1,913 euros por litro e o gasóleo simples nos 2,090 euros por litro, segundo estimativas avançadas pelo setor. Apesar a descida, o desconto no ISP vai manter-se, segundo anunciou o Governo.

Estes valores refletem a evolução recente dos mercados internacionais e já incluem IVA, sendo apontados como referência para os preços médios praticados nos postos de abastecimento.

O Brent, referência para o mercado europeu, registou recentemente uma forte oscilação, com uma queda na ordem dos 13% após máximos recentes, seguida de alguma recuperação, estabilizando na zona dos 95 a 97 dólares por barril.

Onde atestar mais barato?

O Mais Gasolina é uma plataforma online portuguesa dedicada exclusivamente aos preços dos combustíveis em Portugal continental.

Fundado em maio de 2006 por Eduardo Maio, foi o primeiro website do género em Portugal e mantém-se, duas décadas depois, como uma referência para quem quer abastecer de forma mais inteligente.