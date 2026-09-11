Combustíveis: gasóleo volta a subir! Gasolina vai descer…
Se tem de abastecer nos próximos dias, há novas alterações nos preços dos combustíveis. As previsões para a semana de 14 a 20 de setembro apontam para uma nova subida do gasóleo, enquanto a gasolina deverá registar uma descida.
Gasóleo sobe 4 cêntimos, gasolina desce 6 cêntimo
Segundo as previsões conhecidas esta sexta-feira, o gasóleo simples deverá aumentar cerca de 4 cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá ficar aproximadamente 6 cêntimo mais barata.
Estas previsões têm por base a evolução das cotações internacionais dos combustíveis e outros fatores que influenciam a formação do preço final em Portugal. No entanto, os valores ainda podem sofrer pequenos ajustes até ao fecho dos mercados e à eventual atualização do desconto aplicado ao ISP pelo Governo.
Valores dos combustíveis variam de posto para posto
Importa ressalvar que estes valores são uma estimativa geral e que o preço final pago em cada abastecimento pode variar bastante, dependendo da região do país, da marca do operador e até do posto específico escolhido.
Para quem quer poupar ao máximo, uma das soluções é consultar o comparador oficial de preços disponibilizado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), onde é possível verificar, em tempo real, qual o posto mais económico em cada localidade.
Somos muito mansos….
Ui, que maus! Gasóleo é muito importante para os carros particulares. É o combustível dos “carros de empresa” que transportam o capitalista ao iate, ao casino ou ao campo de golfe. A sobrevivência da pátria depende deles. Gasolina não interessa, é só para os carros pequenos da classe baixa, que levam os filhos à escola e os pais ao trabalho. Bem pode pagar os 17 cêntimos de imposto fixo a mais em litro para subsidiar o gasóleo dos carros de empresa, aliás deviam era aumentar a subsidiaçâo de 17 para 71 cêntimos. A classe baixa não tem nada que andar de carro, tem é que contribuir para o uso dele pelas elites!