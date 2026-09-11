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Combustíveis: gasóleo volta a subir! Gasolina vai descer…

· Motores/Energia 2 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Filipe says:
    11 de Setembro de 2026 às 09:16

    Somos muito mansos….

    Responder
  2. Grunho says:
    11 de Setembro de 2026 às 09:17

    Ui, que maus! Gasóleo é muito importante para os carros particulares. É o combustível dos “carros de empresa” que transportam o capitalista ao iate, ao casino ou ao campo de golfe. A sobrevivência da pátria depende deles. Gasolina não interessa, é só para os carros pequenos da classe baixa, que levam os filhos à escola e os pais ao trabalho. Bem pode pagar os 17 cêntimos de imposto fixo a mais em litro para subsidiar o gasóleo dos carros de empresa, aliás deviam era aumentar a subsidiaçâo de 17 para 71 cêntimos. A classe baixa não tem nada que andar de carro, tem é que contribuir para o uso dele pelas elites!

    Responder

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