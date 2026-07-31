Combustíveis: gasóleo volta a subir! Gasolina vai descer… mas pouco

Se tem de abastecer nos próximos dias, há novas alterações nos preços dos combustíveis. As previsões para a semana de 3 a 9 de agosto apontam para uma nova subida do gasóleo, enquanto a gasolina deverá registar uma ligeira descida.

Gasóleo sobe 2 cêntimos, gasolina desce 1 cêntimo

Segundo as previsões conhecidas esta sexta-feira, o gasóleo simples deverá aumentar cerca de 2 cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá ficar aproximadamente 1 cêntimo mais barata.

Estas previsões têm por base a evolução das cotações internacionais dos combustíveis e outros fatores que influenciam a formação do preço final em Portugal. No entanto, os valores ainda podem sofrer pequenos ajustes até ao fecho dos mercados e à eventual atualização do desconto aplicado ao ISP pelo Governo.

Valores dos combustíveis variam de posto para posto

Importa ressalvar que estes valores são uma estimativa geral e que o preço final pago em cada abastecimento pode variar bastante, dependendo da região do país, da marca do operador e até do posto específico escolhido.

Para quem quer poupar ao máximo, uma das soluções é consultar o comparador oficial de preços disponibilizado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), onde é possível verificar, em tempo real, qual o posto mais económico em cada localidade.